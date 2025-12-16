В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK).

26 ноября прошлого года Харьюский уездный суд согласился с SAPTK и его лидером Варро Вооглайдом в том, что ни на одной из организованных ими демонстраций не было нападений на эстонскую полицию, и что утверждения Каллас об обратном необоснованны.

Каллас также должна опровергнуть ложное заявление, касающееся круга организаторов митинга, состоявшегося 23 октября 2021 года на площади Свободы в Таллинне.

Согласно решению суда, Кая Каллас обязана в течение десяти дней опубликовать на своей странице в Facebook пост следующего содержания:

"Я, Кая Каллас, в своей публикации от 17.02.2022 привела неверные фактические утверждения о том, что на митинге, организованном на Тоомпеа Варро Вооглайдом и фондом "В защиту семьи и традиции", было совершено нападение на эстонскую полицию, а также о том, что Варро Вооглайд и EKRE организовали митинг на площади Свободы 23.10.2021. Указанные утверждения не соответствуют действительности“.

В то же время суд не установил ни ложного фактического утверждения, ни неуместного оценочного суждения в заявлении Каи Каллас: "В тот самый день, когда по всему миру в поддержку независимости Украины, ставшей объектом российской агрессии, развеваются сине-желтые флаги, скрывающийся за сине-черно-белым флагом "борец за свободу" и "защитник традиций" атакует независимость Эстонии".

По мнению суда, хотя выпад был очевидно сделан в адрес Вооглайда, Кая Каллас использовала образный стиль выражения, который не позволяет сделать вывод о том, что Вооглайд совершил антигосударственные преступления. При этом суд счел, что оценочное суждение Каллас нельзя считать неуместным в контексте собственных неоднозначных высказываний Вооглайда.

Суд также отклонил иск о возмещении морального вреда. По мнению суда, Вооглайд должен смириться с ложными утверждениями в свой адрес, поскольку они не носили унижающего, позорящего или высмеивающего характера и, следовательно, не переходили грань противоправности. По мнению суда, утверждения Каллас в адрес Вооглайда — даже те, что не соответствуют действительности, — являются частью политических дебатов.

С учетом вышеизложенного, суд постановил возложить 80% судебных издержек на Варро Вооглайда и SAPTK и 20% — на Каю Каллас.

Обе стороны подали кассационные жалобы на решение уездного суда, однако Государственный суд не принял их к рассмотрению, и, таким образом, решение уездного суда вступило в законную силу.