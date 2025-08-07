Видео с музыкального фестиваля Summer Sound в Лиепае получило большой резонанс: на записи видно, как охранник сбивает с ног молодого человека, а после наносит ему удар ногой в лицо. Пострадавший признает: был сильно пьян. Но подобный удар — по лежачему человеку, был зря.

Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях: охранник повалил юношу на землю и ударил его ногой по лицу. Видео инцидента, снятое при дневном свете, стало вирусным в TikTok и набрало больше 1,1 миллиона просмотров.

Инцидент прокомментировал сам пострадавший — Раймондс Зепс. Как оказалось, в повседневной жизни он занимается боевым спортом KOTS.

В соцсети TikTok Зепс рассказал, что для него фестиваль Summer Sound закончился в больнице.

— Для меня эта история оставила более глубокую психологическую травму, чем сам удар по голове, полученный в состоянии опьянения. Это могло случиться с кем угодно. Если через два часа тебя увозят в больницу из–за алкогольного отравления — сами понимаете, в каком я был состоянии. Я осознаю свою вину. Я больше не пью, потому что не знаю меры", — признался спортсмен.

Комментируя конфликт с охранником, Зепс отметил, что не стал бы осуждать охранника, если бы тот просто повалил его на землю: "Но удар, который он нанес, был абсолютно лишним".

"Конечно, убегая, я задел его, но удар, когда я уже лежал на земле, был необоснован. Он не имел права так поступать — это запрещено. Более того, я слышал, что это был не единственный подобный конфликт — просто в моем случае все попало на видео. Он повалил меня, когда у меня было 3,5 промилле, а потом еще и распылил в лицо перцовый газ", — рассказал Зепс.

"Если возможно, прошу подавать жалобы на сотрудников охраны, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Таким охранникам не место в профессии", — подчеркнул спортсмен.

Несмотря на этот инцидент, по информации службы Неотложной медицинской помощи, фестиваль прошел относительно спокойно — за два дня в больницу были доставлены 13 человек с легкими травмами для дополнительного обследования.