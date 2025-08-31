Baltijas balss logotype
Знакомы лица, и не только! В сети публикуют интимные фото латвийских женщин 3 2447

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.08.2025
LSM.LV
Латвийскому радио стал известен некий зарубежный интернет-форум, где без их согласия постят интимные фото женщин из Латвии. Такое нарушение прав женщин вызывает вопросы как о соблюдении законов, так и об эмоциональной безопасности женщин и их возможностях искать помощь, сообщает LSM.LV.

В закрытой онлайн-группе, где женщины делятся опытом о плохом отношении к ним и о знакомствах, была замечена дискуссия, вызывающая тревогу. Одна из пользователей предупредила, что уже несколько лет существует интернет-форум, где публикуются интимные фото и видео женщин из Латвии. Контент размещается без согласия женщин, иногда он содержит личные данные - имя, фамилию, место жительства. В основном эти материалы берутся с закрытых платных платформ или из личной переписки. Публикация ведётся анонимно, что затрудняет идентификацию тех, кто всё это размещает.

Руководитель Лиепайского филиала центра MARTA Мадара Лапса напоминает, что распространение интимных фото и видео без согласия изображённых является насилием, и подчёркивает, что центр MARTA относится к пострадавшим точно так же, как и к жертвам физического насилия: "Мне трудно представить, как можно не считать это насилием. Здесь должно быть желание каким-то образом отрицательно воздействовать на другого человека, желание добиться власти, контроля над ним, что мы здесь можем наблюдать непосредственным образом. Должен быть мотив - что-то получить путём этих действий, и чаще всего он есть. Это или месть, или унижение другого человека. Либо извлечение пользы, до этого звучавшее как угроза: "Если ты не сделаешь то-то и то-то, чего я хочу, я опубликую какие-то материалы", это может быть желание продолжить отношения, способ вымогания денег или каких-то ещё материальных благ".

Лектор ЛУ, психолог Инесе Лапсиня пояснила, что женщины часто предпочитают в таких случаях не обращаться за помощью, поскольку боятся.

Призыв Латвийского радио к женщинам анонимно поделиться опытом остался без ответа - это ещё раз подтверждает, насколько тяжело жертвам об этом говорить.

Госполиция в свою очередь заявляет, что такие случаи входят в компетенцию Государственной инспекции данных. Рамки применения закона не всегда чётки: если интимные фото используются в случаях мошенничества, вымогательства, преследования или торговли людьми, то этим занимается полиция. Если же фото и видео слиты из частных переписок или с платных платформ, это уже сфера деятельности Государственной инспекции данных. В случае, если пострадавшая женщина хочет получить компенсацию, она также может обратиться в суд.

"Если мотив состоит в том, чтобы причинить вред, а не просто поделиться, то всё же нужно обратиться в полицию. Если, скажем, обращение в полицию явно бессмысленно и ничего не происходит, то, конечно, можно попытаться защитить свои права самой", - поясняет юрист центра MARTA Кристапс Гайлис, добавив, что в таком процессе главная проблема - это доказательство. Этим должна заниматься сама женщина - возможно, с помощью юриста.

Директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацук подчёркивает, что распространение таких фото и видео нарушает не только законодательство о защите данных - оно затрагивает приватность. А когда контент сливают с платных платформ, где его разместили с целью получения вознаграждения, то это ещё и нарушение авторских прав.

Нередко изображения используются также для того, чтобы унижать или шантажировать, в таких ситуациях потерпевшие имеют право обращаться в суд, требуя удалить контент и выплатить компенсацию.

"Если вы публикуете что-то в интернете, вы должны осознавать, что в большой степени теряете контроль над этим фото или записью, над вашими данными, и надо смотреть, на каких платформах или форумах вы это публикуете. Если же я состою в отношениях и пересылаю такое фото своему партнёру на тот момент или ещё кому-то, надо учитывать, насколько вы этому человеку доверяете", - поясняет Мацук.

Дополнительную проблему представляет анонимность - пользователи на таких форумах скрываются под никами, что затрудняет их идентификацию. Многие из этих форумов находятся за пределами Латвии и ЕС - это ограничивает возможности органов действовать. "Найти этого человека - это одно. Второе - доказать, что он это фото заполучил и как заполучил. Во многих случаях, допустим, человек увидел его на каком-то форуме, но туда оно тоже попало от кого-то к кому-то. Через первого, третьего, четвёртого или пятого человека. И тогда найти этого первого, кто по сути это сделал, запустил на публикацию, довольно трудно. Я бы сказала - даже невозможно", - так характеризует ситуацию Мацук.

Юрист из центра MARTA всё же подчёркивает, что обращение в ответственные органы - важное дело, поскольку нужно создавать положительные примеры, показывающие, что такой вопрос можно решить: "Я некоторым клиенткам говорила - продолжаем, идём через суд. Это будет долго, будет неприятно. Есть вероятность, что исход будет для нас неблагоприятным. Довольно большая. Но и надежда тоже есть. Давайте идти вперёд - будем пытаться".

Оставить комментарий

(3)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    31-го августа

    Я конечно всё понимаю... Но они же эти фото не с воздуха берут.. Значит сами где-то засветились голышом кого-то, где-то! Нормальная женщина не будет свои фотографии в чем мама родила в интернет выкладывать, вот выкладывают а идиоты потом их озабоченным сливают.. А ещё есть такие которые сами, ищя себе богатенького ухажёра, что угодно в интернет выложит, толком не зная даже, кто с ней общается по ту сторону!Сомневаюсь что можно найти голые фото людей, которые нормально живут, не лезут во всякие блудники и тд! Но не спорю, как бы там не было, это подло как минимум и не хорошо так делать! Но тварий в наше время, больше чем нормальных людей.

    31
    5
  • Лк
    Летучий корабль
    31-го августа

    Уродов и закомплексованных недо-мужчин действительно много. Психопаты "развлекаются" как могут.

    18
    11
  • З
    Злой
    31-го августа

    Я даже догадываюсь насчёт одной.

    28
    6
Читать все комментарии

