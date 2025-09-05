Рижанку разбудил фонарик в коридоре, вор запер её в собственной квартире

В одной из многоэтажек на улице Бралю Каудзишу орудовал вор. Хотя мужчина позаботился о том, чтобы не оставить отпечатков пальцев, он забыл скрыть своё лицо. Именно это сейчас облегчает полицейским установление личности грабителя, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Замок в ограбленной квартире на третьем этаже уже заменён. Анастасия рассказала передаче Degpunktā, как развивались события ночью, когда в её жилище проник преступник. Женщина спала в комнате, расположенной ближе всего к входной двери. Она заметила, что кто-то ходит по коридору с фонариком. Сначала подумала, что это один из детей, но внутреннее чувство подсказывало иное.

"Я подошла к двери — она была закрыта. Включила свет, не буду вдаваться в подробности. Дверь была закрыта, но за ней я услышала звуки — значит, кто-то стоял с другой стороны. Не знаю, были ли тогда уже закрыты двери на замок, или их просто держали рукой, чтобы я не могла открыть. Когда я отошла, чтобы поискать ключи, я их не нашла, и в этот момент меня уже заперли в квартире. Тогда я чётко услышала, как человек уходит, выглянула в окно и увидела, как мужчина выходит на улицу и сразу прячется за домом", — рассказала Анастасия, хозяйка ограбленной квартиры.

Вору удалось схватить сумочку, в которой находились деньги и паспорта. Украденные вещи оказались особенно ценными, так как через несколько дней семья должна была отправиться в поездку за границу, и документы пришлось срочно восстанавливать.

По мнению Анастасии, её квартира была выбрана случайно.

"Мы сначала тоже подумали, что, может быть, это было специально, но скорее всего — просто совпадение. На следующий день я выложила пост в Facebook — вдруг документы валяются где-нибудь в кустах. Сосед из соседнего подъезда, у него есть камера на двери, заснял этого человека. Есть фотография, и всё уже передано полиции", — добавила она.

Именно на видеозаписи видно, что вора интересовала любая квартира, в которую он мог бы попасть. Возможно, мужчина пытался проникнуть в те квартиры, где ключи оставляли в дверях. На видео видно, как он фонариком проверяет, пуста ли скважина. Если замечал ключ, то с помощью специальных щипцов мог ухватить его и открыть дверь. Но в данном случае, возможно, работа вора и вовсе была упрощена.

"Ночью некий мужчина, вероятно, воспользовавшись тем, что дверь не была заперта, открыл её, проник в квартиру и украл 2000 евро, две коллекционные монеты на сумму 150 евро, а также документы. Полиция в настоящее время устанавливает личность и местонахождение мужчины, изображённого на фото", — сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

В прошлом году был зафиксирован самый высокий за последние четыре года уровень краж из жилых домов — 968 случаев. В этом году за первые шесть месяцев зарегистрированы 332 кражи из домов, что на 145 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.