Рижанку разбудил фонарик в коридоре, вор запер её в собственной квартире 0 1529

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Рижанку разбудил фонарик в коридоре, вор запер её в собственной квартире
ФОТО: скриншот видео TV3

В одной из многоэтажек на улице Бралю Каудзишу орудовал вор. Хотя мужчина позаботился о том, чтобы не оставить отпечатков пальцев, он забыл скрыть своё лицо. Именно это сейчас облегчает полицейским установление личности грабителя, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Замок в ограбленной квартире на третьем этаже уже заменён. Анастасия рассказала передаче Degpunktā, как развивались события ночью, когда в её жилище проник преступник. Женщина спала в комнате, расположенной ближе всего к входной двери. Она заметила, что кто-то ходит по коридору с фонариком. Сначала подумала, что это один из детей, но внутреннее чувство подсказывало иное.

"Я подошла к двери — она была закрыта. Включила свет, не буду вдаваться в подробности. Дверь была закрыта, но за ней я услышала звуки — значит, кто-то стоял с другой стороны. Не знаю, были ли тогда уже закрыты двери на замок, или их просто держали рукой, чтобы я не могла открыть. Когда я отошла, чтобы поискать ключи, я их не нашла, и в этот момент меня уже заперли в квартире. Тогда я чётко услышала, как человек уходит, выглянула в окно и увидела, как мужчина выходит на улицу и сразу прячется за домом", — рассказала Анастасия, хозяйка ограбленной квартиры.

Вору удалось схватить сумочку, в которой находились деньги и паспорта. Украденные вещи оказались особенно ценными, так как через несколько дней семья должна была отправиться в поездку за границу, и документы пришлось срочно восстанавливать.

По мнению Анастасии, её квартира была выбрана случайно.

"Мы сначала тоже подумали, что, может быть, это было специально, но скорее всего — просто совпадение. На следующий день я выложила пост в Facebook — вдруг документы валяются где-нибудь в кустах. Сосед из соседнего подъезда, у него есть камера на двери, заснял этого человека. Есть фотография, и всё уже передано полиции", — добавила она.

Именно на видеозаписи видно, что вора интересовала любая квартира, в которую он мог бы попасть. Возможно, мужчина пытался проникнуть в те квартиры, где ключи оставляли в дверях. На видео видно, как он фонариком проверяет, пуста ли скважина. Если замечал ключ, то с помощью специальных щипцов мог ухватить его и открыть дверь. Но в данном случае, возможно, работа вора и вовсе была упрощена.

"Ночью некий мужчина, вероятно, воспользовавшись тем, что дверь не была заперта, открыл её, проник в квартиру и украл 2000 евро, две коллекционные монеты на сумму 150 евро, а также документы. Полиция в настоящее время устанавливает личность и местонахождение мужчины, изображённого на фото", — сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

В прошлом году был зафиксирован самый высокий за последние четыре года уровень краж из жилых домов — 968 случаев. В этом году за первые шесть месяцев зарегистрированы 332 кражи из домов, что на 145 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

#ограбление
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 29
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 23
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 30
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 21
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 57
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 62
Видео