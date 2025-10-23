В аэропорту Риги задержан гражданин Латвии, объявленный в розыск полицией, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Человек прибыл из Германии.

Он был задержан и передан сотрудникам Государственной полиции.

В других пунктах пограничного контроля по соображениям безопасности было отказано во въезде в Латвию двум гражданам Беларуси, двум — Молдовы и одному — России. Все они были возвращены в страны выезда.

LETA также сообщает, что вчера Государственная пограничная охрана предотвратила попытки семи человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

Всего в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны уже 10 979 человек. В то же время по гуманным соображениям пересечение границы было разрешено 26 нелегальным мигрантам.