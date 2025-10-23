Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В аэропорту Риги задержан гражданин Латвии, находившийся в розыске 0 1263

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В аэропорту Риги задержан гражданин Латвии, находившийся в розыске
ФОТО: LETA

В аэропорту Риги задержан гражданин Латвии, объявленный в розыск полицией, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Человек прибыл из Германии.

Он был задержан и передан сотрудникам Государственной полиции.

В других пунктах пограничного контроля по соображениям безопасности было отказано во въезде в Латвию двум гражданам Беларуси, двум — Молдовы и одному — России. Все они были возвращены в страны выезда.

LETA также сообщает, что вчера Государственная пограничная охрана предотвратила попытки семи человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

Всего в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны уже 10 979 человек. В то же время по гуманным соображениям пересечение границы было разрешено 26 нелегальным мигрантам.

Читайте нас также:
#аэропорт #граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
1
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Две сотрудницы полиции предстали перед судом за фиктивные рейды
Изображение к статье: Две сотрудницы полиции предстали перед судом за фиктивные рейды
144 км/ч вместо 50: в Риге лихача лишили прав на год и оштрафовали на 1400 евро
Кто этот таинственный мужчина? Лиепаю потрясла загадочная трагедия
Изображение к статье: Кто этот таинственный мужчина? Лиепаю потрясла загадочная трагедия
Кто совершил жуткое убийство 23-летней королевы красоты в Филадельфии
Изображение к статье: Девушка с ослепительной улыбкой пала от руки злодея. Иконка видео
Изображение к статье: Если живёте в советском блочном доме, это может случиться и с вами
Если живёте в советском блочном доме, это может случиться и с вами 1 3292
Изображение к статье: Обломок выглядит неприятно и пугающе. Иконка видео
На орбитах вокруг Земли кружится 128 000 000 фрагментов космического мусора 137
Изображение к статье: Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия
Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия 4 686
Изображение к статье: Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе
Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе 1139

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 331
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 625
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3952
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 331
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 625
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео