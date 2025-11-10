Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Объявлен приговор матери замерзшего зимой под Резекне двухлетнего мальчика 1 1040

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.11.2025
LETA
Изображение к статье: Объявлен приговор матери замерзшего зимой под Резекне двухлетнего мальчика
ФОТО: LETA

В понедельник Латгальский районный суд приговорил мать замерзшего в феврале в Резекненском крае двухлетнего мальчика к двум годам и девяти месяцам лишения свободы, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности и жестокости по отношению к несовершеннолетнему. За это она приговорена к двум годам, девяти месяцам и 28 дням лишения свободы. В срок тюремного заключения засчитаны два дня задержания женщины.

В пользу потерпевшего, которым признан отец ребенка, с женщины будет взыскана компенсация в размере 2900 евро.

В понедельник суд огласил сокращенный приговор. Участники дела в десятидневный срок могут потребовать подготовки полного решения и принять решение об обжаловании.

Трагедия произошла 1 февраля этого года в Ленджской волости Резекненского края. Мать ребенка, находясь в частном доме вместе с другими людьми, употребляла алкоголь и не обеспечила должного присмотра за малолетним сыном. Несмотря на то, что мальчик в возрасте одного года и 11 месяцев уже активно передвигался и нуждался в постоянном присмотре, мать не предприняла никаких мер, чтобы ограничить его доступ к спиртному или предотвратить выход из дома.

Проснувшись после дневного сна, мальчик из-за халатности матери получил доступ к спиртному, а затем вышел из дома в метель без обуви и верхней одежды. Он долго находился на улице в беспомощном состоянии, испытывая сильный стресс и переохлаждение. Поздно вечером ребенка нашли без признаков жизни, засыпанного снегом. В ходе следствия в организме мальчика был обнаружен алкоголь.

Матери были предъявлены обвинения по двум статьям уголовного закона - по ч. 1 ст. 123 о причинении смерти по неосторожности и по ч. 2 ст. 174 о жестоком или насильственном обращении с несовершеннолетним, которое причинило ему физические или психические страдания и было совершено лицом, от которого он зависел.

Первая статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор либо общественные работы. По второй статье наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы или пробационный надзор.

В день трагедии полиция задержала мать и бабушку мальчика 1985 и 1964 года рождения. Отец ребенка тогда не находился в Латвии.

Ранее сообщалось, что пропажа мальчика была обнаружена примерно в 13:30, но полиция получила информацию об этом только около 15:00 и начала поисковые мероприятия с привлечением крупных сил, в том числе дронов и кинолога со служебной собакой.

Читайте нас также:
#трагедия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    11-го ноября

    Как-то маловато за гибель ребёнка, и неважно целенаправленно это было, или по халатности Царствия тебе небесного малыш. 😢🙏

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трехкратного чемпиона мира, побеждавшего в Сигулде, посадили в тюрьму в Красноярске
Изображение к статье: Звезда попалась на удочку жуликов. Иконка видео
Изображение к статье: Ещё и надел наушники с музыкой? Рижскому веловору наплевать на закон
Изображение к статье: Яна попалась на удочку циничных манипуляторов. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео