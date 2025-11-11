Китайский центр реагирования на вирусные угрозы (CVERC) выпустил технический отчет, в котором утверждается, что власти США присвоили 127 тыс. биткоинов, похищенных в декабре 2020 года в результате взлома китайского майнингового пула LuBian.

По текущему курсу стоимость криптовалюты превышает 13 млрд долларов США.

По данным CVERC, LuBian принадлежал холдингу Prince Group, основанному бизнесменом Чэнь Чжи. В отчете говорится, что атака была проведена с применением инструментов, характерных для «организации на уровне государства».

Похищенные средства оставались нетронутыми почти четыре года и только в 2024 году были переведены на новые адреса. Позднее аналитики Arkham идентифицировали их как принадлежащие правительству США.

В октябре 2025 года Минюст США заявил о возбуждении уголовного дела против Чэнь Чжи по обвинению в криптовалютном мошенничестве и объявил об аресте 127 тыс. биткоинов, связанных с его структурой. Уже тогда эксперты отмечали, что криптовалюта могла быть получена в результате взлома.

В публикации китайского издания Global Times прямо утверждается, что «правительство США, вероятно, украло 127 000 биткоинов Чэнь Чжи еще в 2020 году, использовав хакерские методы».

Минюст США пока не прокомментировал обвинения.