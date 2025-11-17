За последние восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Если в 2016 году суд назначил наказание 3851 молодому человеку в возрасте от 18 до 29 лет, то в 2024 году - 1515. Большую часть осужденных молодых людей составляют мужчины - 1384.

Также продолжает уменьшаться доля молодежи среди общей численности осужденных - с 40% в 2016 году до 25% в 2024 году. Большинство молодых осужденных - в возрасте от 18 до 24 лет.

Чаще всего молодые люди приговариваются за кражи, мошенничество и присвоение средств или имущества в небольших объемах - такие преступления составляют 26% случаев. Число молодых людей, осужденных за особо тяжкие преступления, такие как убийства или причинение тяжкого вреда здоровью, уменьшилось, в то же время немного выросло число осужденных за изнасилование.

В прошлом году наиболее часто применяемым к молодым людям наказанием было лишение свободы - к нему приговорены 742 человека. Еще 410 молодых людей были приговорены к краткосрочному лишению свободы, а 45 - к пробационному надзору.