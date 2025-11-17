Baltijas balss logotype
За восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое 2 168

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.11.2025
LETA
Изображение к статье: За восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое

За последние восемь лет число осужденных молодых людей в Латвии сократилось почти вдвое, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Если в 2016 году суд назначил наказание 3851 молодому человеку в возрасте от 18 до 29 лет, то в 2024 году - 1515. Большую часть осужденных молодых людей составляют мужчины - 1384.

Также продолжает уменьшаться доля молодежи среди общей численности осужденных - с 40% в 2016 году до 25% в 2024 году. Большинство молодых осужденных - в возрасте от 18 до 24 лет.

Чаще всего молодые люди приговариваются за кражи, мошенничество и присвоение средств или имущества в небольших объемах - такие преступления составляют 26% случаев. Число молодых людей, осужденных за особо тяжкие преступления, такие как убийства или причинение тяжкого вреда здоровью, уменьшилось, в то же время немного выросло число осужденных за изнасилование.

В прошлом году наиболее часто применяемым к молодым людям наказанием было лишение свободы - к нему приговорены 742 человека. Еще 410 молодых людей были приговорены к краткосрочному лишению свободы, а 45 - к пробационному надзору.

#Латвия #мошенничество #молодежь #преступность #кража #статистика
Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го ноября

    Сократилось не число осужденных, а количество молодежи вообще. Кто хоть что-то знает и умеет (помимо латышского), давно уже работают не здесь.

    1
    1
  • 010725
    010725
    18-го ноября

    То-же мне - бином Ньютона! Число молодых людей в Латвии сократилось и число осужденных мололых людей сократилось.

    4
    1

