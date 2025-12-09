За взятки задержан начальник исправительной колонии в Ленинградской области. Он объединился с опасным преступником, чтобы получать деньги с заключённых в обмен на привилегии.

По данным «Базы», следователи совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски у начальника ИК‑4 по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, полковника Павла Михайлова. Как установили оперативники, он получал деньги с осуждённых, чтобы не замечать нарушений режима — например, за использование мобильных телефонов или передачу запрещённых продуктов.

Также для некоторых осуждённых создавали тяжёлые условия содержания, из‑за которых они вынуждены были платить. Эту схему начальник ИК реализовал вместе с подельником, близким к известным ОПГ Константина Яковлева (Могилы) и Аслана Усояна (Деда Хасана).

Им оказался осуждённый этой же колонии Станислав Тюрин, известный также как рекордсмен по оправдательным приговорам.

Его неоднократно обвиняли в организации заказных убийств, но реальное наказание он получил только в 2016 году. Суд приговорил Тюрина к 23 годам лишения свободы за заказное убийство риелтора Валентины Раевской и жестокую расправу над директором Кожевенного завода Анатолием Голиковым.

По мнению следствия, обладая авторитетом среди преступного сообщества, Тюрин помогал начальнику ИК Михайлову собирать деньги с заключённых. На данный момент известно о 443 тысячах рублей, полученных по этой схеме.

Возбуждено уголовное дело. Начальник колонии отправлен под домашний арест как минимум до 4 февраля.