В понедельник в Латвию с поддельными документами попытался въехать гражданин Молдовы, сообщил агентству LETA представитель Государственной пограничной охраны (ГПО).

Гражданин Молдовы в пункте пограничного контроля Терехово предъявил пограничникам поддельное свидетельство о регистрации прицепа. Он привлечён к административной ответственности.

Кроме того, за прошедшие сутки в пункте пограничного контроля аэропорта «Рига» был отказан во въезде гражданину Узбекистана, который не смог обосновать цель и условия поездки. Ещё четырём гражданам Молдовы отказано во въезде по соображениям безопасности.

Также в аэропорту «Рига» был отказано в выезде из страны гражданину Латвии, поскольку его проездной документ оказался недействительным для поездки в Великобританию.

За прошедшие сутки нарушения условий пребывания были выявлены у 11 иностранцев, прибывших в пункты пограничного контроля. У них не было действующих виз или видов на жительство, отсутствовали действующие проездные документы или был превышен срок пребывания, установленный визой в странах Шенгенской зоны.

При проведении иммиграционного контроля внутри страны нарушения правил въезда или пребывания были констатированы у десяти лиц — трёх граждан Бангладеш, двух — Латвии, а также по одному — России, Индии, Казахстана, Марокко и Сомали.

В понедельник, как и в субботу и воскресенье, попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы зафиксировано не было.