Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уже сто обрывов линий электропередачи: жителям Латвии разослано «Серьезное предупреждение» 2 3093

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

В субботу днём, по мере усиления ветра, в Латвии было зафиксировано около 100 внеплановых отключений в электросети, свидетельствует обобщённая информация АО «Sadales tīkls».

Больше всего внеплановых отключений электроснабжения — свыше 60 — зарегистрировано в Риге и её окрестностях. Почти 20 отключений зафиксировано в центральной части Курземе, ещё несколько — в западной части Видземе, а два — в районе Лудзы.

Тем временем на телефоны жителей Латвии пришло сообщение от спасателей. В нем говорится, что в ночь на воскресенье ожидаются опасные порывы ветра до 25–28 м/с. Ветер может срывать крыши, вырывать с корнем деревья, обрывать провода.

photo_2025-12-27_16-18-52.jpg

Жителей призывают без особой необходимости не находиться на улице и особенно воздержаться от посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок, поскольку могут ломаться как деревья, так и их ветви.

Кроме того, людям советуют подготовиться к возможному исчезновению электроснабжения в случае повреждения линий поваленными деревьями, перепарковать автомобили подальше от деревьев и убрать со дворов и балконов то, что может быть сорвано ветром.

Читайте нас также:
#погода #ветер #безопасность #спасатели
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
1
4
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    27-го декабря

    Когда какая-то срань пришла на телефон, я выбрал отключить уведомления, надеюсь это гуано не увижу!

    35
    10
  • З
    Злой
    27-го декабря

    Засуньте свои предупреждения себе в зад, все жили без ваших предупреждений и проживут без них!

    28
    8

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Силовики продолжают расследование жестокого преступления. Иконка видео
Изображение к статье: Латиноамериканские бродяги. Иконка видео
Изображение к статье: Началось: спасатели получили десятки вызовов от попавших в беду жителей Латвии
Изображение к статье: В ближайшие часы Даугава в Риге поднимется на метр с лишним

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему даже опытные владельцы неверно интерпретируют поведение собак
В мире животных
Изображение к статье: Народные приметы на 29 декабря — Аггей Зимоуказчик
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео