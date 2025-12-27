В субботу днём, по мере усиления ветра, в Латвии было зафиксировано около 100 внеплановых отключений в электросети, свидетельствует обобщённая информация АО «Sadales tīkls».

Больше всего внеплановых отключений электроснабжения — свыше 60 — зарегистрировано в Риге и её окрестностях. Почти 20 отключений зафиксировано в центральной части Курземе, ещё несколько — в западной части Видземе, а два — в районе Лудзы.

Тем временем на телефоны жителей Латвии пришло сообщение от спасателей. В нем говорится, что в ночь на воскресенье ожидаются опасные порывы ветра до 25–28 м/с. Ветер может срывать крыши, вырывать с корнем деревья, обрывать провода.

Жителей призывают без особой необходимости не находиться на улице и особенно воздержаться от посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских игровых площадок, поскольку могут ломаться как деревья, так и их ветви.

Кроме того, людям советуют подготовиться к возможному исчезновению электроснабжения в случае повреждения линий поваленными деревьями, перепарковать автомобили подальше от деревьев и убрать со дворов и балконов то, что может быть сорвано ветром.