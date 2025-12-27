Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии (ЦОСГМ) объявил желтое предупреждение о повышении уровня воды в Риге.

Ожидается, что в ближайшие часы уровень воды в Риге поднимется до +115…+130 сантиметров. Предупреждение действует с субботы, 17:00, до воскресенья, 6:00.

Желтое предупреждение означает, что могут затопиться наиболее подверженные паводкам территории.

На побережье Балтийского моря и Рижского залива сильный ветер вместе с высокими волнами может вызвать значительное повышение уровня воды. При передвижении по территориям, подверженным паводкам, следует соблюдать осторожность.

Ранее ЦОСГМ объявил оранжевое предупреждение о сильном ветре в субботу и воскресенье. Оно действует с субботы, 11:00, до воскресенья, 16:00.

В ночь на воскресенье северо-западный ветер в порывах по всей территории страны достигнет 15–19 м/с, на побережье – до 25–28 м/с, прогнозируют синоптики.