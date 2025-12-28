Baltijas balss logotype
Московский суд рассмотрит иск по блокировкам WhatsApp 4 510

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Для многих россиян опцией телефона станут только звонки.

Для многих россиян опцией телефона станут только звонки.

В конце декабря скорость приложения упала почти на 80%.

В Таганском суде Москвы начинается процесс: российские пользователи пытаются доказать, что борьба с мошенниками не должна нарушать их право на связь.

В конце декабря 2025 года ситуация вокруг популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp* перешла в новую стадию. Если раньше пользователи просто жаловались на сбои, то теперь группа из 42 человек решила отстаивать свое право на связь через суд. Коллективный иск был подан в Таганский районный суд Москвы к Роскомнадзору и Минцифры. Основное требование граждан — признать незаконными ограничения звонков, которые ведомства начали вводить еще летом. Истцы считают, что такие меры нарушают конституционное право на тайну переписки и свободу получения информации.

Главный аргумент истцов, пишет Reuters, строится на противоречии с официальной позицией властей. Регуляторы объясняют замедление работы приложений борьбой с мошенниками, однако пользователи ссылаются на данные Центрального банка. Согласно статистике, большинство преступлений совершается через обычную мобильную связь и СМС, а не через мессенджеры. В иске предлагается более мягкое решение: если кто-то боится мошенников, он может сам включить блокировку подозрительного трафика в настройках, но это не должно мешать всем остальным.

Параллельно с этим серьезные проблемы возникли в работе WhatsApp. Скорость приложения в РФ упала почти на 80%, из-за чего стало практически невозможно отправлять видео или совершать звонки. В компании заявили, что будут бороться за своих пользователей, и обвинили власти в попытке оставить более 100 млн человек без привычного способа связи перед самыми новогодними праздниками. В свою очередь, в Госдуме и Роскомнадзоре не исключают полной блокировки сервиса, называя это вопросом времени и соблюдения российских законов.

Роскомнадзор выдвигает предельно серьезные претензии. Регулятор заявил государственным СМИ, что платформа WA продолжает систематически нарушать закон, превратившись в инструмент для организации террористических актов на территории страны и вербовки их исполнителей. По версии ведомства, именно невозможность полноценного контроля за перепиской позволяет преступникам использовать мессенджер для мошенничества и других тяжких преступлений. В связи с этим власти начали планомерно внедрять отечественную альтернативу — государственный мессенджер MAX.

Первые серьезные тревожные звонки прозвучали еще в августе 2025 года, когда российские пользователи начали массово жаловаться на нестабильную работу голосовых вызовов в WhatsApp. Тогда частичную блокировку звонков регуляторы объяснили необходимостью борьбы с телефонными мошенниками, однако уже в ноябре давление на мессенджер усилилось. В конце осени Роскомнадзор вынес официальное предупреждение о возможности полной остановки сервиса в случае игнорирования российского законодательства, что спровоцировало новую волну перебоев в передаче медиафайлов и сообщений.

Кульминация наступила 22 декабря 2025 года, когда технические ограничения достигли критической отметки. В этот день по всей стране был зафиксирован обвал скорости работы приложения на 70–80%, что сделало привычное общение практически невозможным.

Российский судебный иск 42 активистов не уникален в мировом масштабе — он вписывается в глобальный тренд.

Наиболее ярким примером является Бразилия, где в 2015–2016 годах суды неоднократно блокировали WhatsApp из-за отказа компании раскрывать данные переписки. Тогда масштабные протесты и встречные иски от гражданских групп привели к тому, что Верховный суд страны признал подобные отключения незаконными, назвав их непропорциональным ударом по правам миллионов граждан.

Аналогичная борьба развернулась в Индии, когда в 2021 году пользователи через суд оспорили новую политику конфиденциальности мессенджера, утверждая, что их нельзя заставлять выбирать между личными данными и доступом к критически важному средству связи.

Европейская практика также богата примерами коллективного сопротивления: там суды регулярно встают на сторону граждан, накладывая на Meta рекордные штрафы и защищая право пользователей на прозрачные условия работы платформ без угроз отключения.

#whatsapp #технологии #социальные сети #судебный процесс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(4)
  • свп
    сила в правде
    29-го декабря

    Я не понимаю латышских комментаторов! Вы там вечно сравниваете не сравнимое, типа ЛВ и РУ, но ок. Назовите мне компанию, которая будет работать в латвии - нарушая законодательство латвии? Так вот так же и с ватсапом. Хотите работать в россии - соблюдайте законодательство страны. Ничего сверхестественного , или Ужас-ужас - российская хрень - не вижу. От слова совсем

    1
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    28-го декабря

    ЗЛОЙ.. Ну пока что отсасываешь только ты и тебе подобные. Чемодан, вокзал, Россия!

    2
    5
  • З
    Злой
    28-го декабря

    Teams прекрасно работает, спокойной можно общаться с Россией, интерфейс один в один со Скайпом, пожилые люди даже не заметили разницы, спасибо, Майкрасофт, вы красавчики!

    3
    4
  • З
    Злой
    Злой
    28-го декабря

    Минусовщики_сосите, мы будем общаться с Россией!

    2
    3
