Почему минувшие выходные спасатели оценивают как трагические 0 521

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.12.2025
LETA
Изображение к статье: Почему минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

Минувшие пять выходных дней спасатели оценивают как трагические, заявили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

За эти дни в пожарах погибли два человека, еще шесть человек пострадали.

Как сообщили в ГПСС, в воскресенье поступил вызов на ул. Кална в Риге, где горел второй этаж двухэтажного жилого дома на площади 60 кв. м, межэтажное перекрытие на площади 50 кв. м и кровля на площади 60 кв. м. Пожарные вывели из горящего здания двух пострадавших, а до прибытия спасателей из здания эвакуировался еще один человек.

В период с вечера субботы до утра понедельника ГПСС получила 341 вызов в связи с разрушениями, причиненными сильным ветром. В большинстве случаев это были деревья, упавшие на проезжую часть дороги, в некоторых случаях - на провода, оторванные ветром конструкции или покрытие крыши. В отличие от других бурь, было довольно много вызовов на места, где ветер оторвал или сорвал кровлю и разрушил различные конструкции зданий. Также зафиксированы случаи падения деревьев на легковые автомобили и здания.

В период с 23 декабря до утра 29 декабря ГПСС получила 508 вызовов: 61 на тушение пожаров, 377 на спасательные работы, 70 вызовов были ложными.

Как сообщалось, 25 декабря в Резекненском крае в результате пожара в жилом доме погибли два человека. Жилой дом был полностью охвачен огнем, у него обрушилась крыша.

До прибытия пожарных из здания своими силами эвакуировались два человека, один из которых пострадал. В ходе тушения в доме были обнаружены тела двух погибших.

#Латвия #трагедия #спасатели
