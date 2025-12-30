Baltijas balss logotype
Из-за загоревшейся новогодней ёлки в Риге пострадал человек 0 203

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Из-за загоревшейся новогодней ёлки в Риге пострадал человек
ФОТО: Unsplash

В Риге в результате возгорания новогодней ёлки пострадал человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на улицу Томсона в Риге спасатели получили около полудня. Ёлка горела на площади двух квадратных метров в квартире на девятом этаже десятиэтажного жилого дома. В пожаре пострадал один человек, он был передан медикам.

Также пожарные выезжали на улицу Сколас в Риге, где в подвале шестиэтажного общественного здания горели хозяйственные вещи на площади 10 квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания эвакуировались 20 человек.

А минувшей ночью в 1:10 был получен вызов на улицу Стиебру в Риге, где в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома горела встроенная сауна и хозяйственные вещи на площади 10 квадратных метров. С помощью автолестницы из горящей квартиры были спасены двое человек, которые пострадали. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 18 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки спасатели получили 14 вызовов на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

Вчера в 10:29 был получен вызов в волость Калкунес Аугшдаугавского края, где произошло ДТП. На месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль находится в кювете, внутри находились два человека. Пожарные извлекли пострадавших из машины и передали медикам.

А сегодня в 4:21 поступил вызов в волость Иецава Баусского края, где потерпел аварию грузовик. Водитель покинул транспортное средство до прибытия ГПСС. Из повреждённого топливного бака вытекал дизель, который пожарные перекачали во второй бак автомобиля, а разлившееся топливо на земле собрали с помощью абсорбента.

ГПСС призывает жителей быть особенно внимательными на дорогах и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям и состоянию дорожного покрытия.

За прошедшие сутки пожарные также выезжали на вызовы, связанные с возгоранием сажи в дымоходах жилых домов, а также горением трубы, стены, чердачного перекрытия и стола.

Всего за последние сутки ГПСС получила 73 вызова — семь на тушение пожаров, 49 на проведение спасательных работ, а 17 вызовов оказались ложными.

#пожар #медицина #Латвия #транспорт #ДТП #эвакуация #безопасность #спасатели
