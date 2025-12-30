Baltijas balss logotype
Пьяный мужчина не дошёл до квартиры и скончался от потери крови прямо в подъезде 0 2246

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пьяный мужчина не дошёл до квартиры и скончался от потери крови прямо в подъезде
ФОТО: скриншот видео TV3

В минувшие выходные в Межциемсе 40-летний мужчина погиб в подъезде собственного дома. Обнаружив окровавленного человека, соседи вызвали оперативные службы, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Кровь на нескольких этажах подъезда вызвала у жильцов множество вопросов. Что именно произошло в выходные, точно не знает никто. Возможные сценарии обсуждали и в соцсетях, однако вопросов оказалось больше, чем ответов. Была лишь догадка, что к происшествию могут быть причастны жильцы с восьмого этажа.

"Не знаю, парень там лежал. Видимо, уже был мёртв. Полиция приезжала. Я поздно вернулся, ничего не видел. Это был не самый тихий сосед. К ним уже раньше вызывали полицию", – рассказал один из жильцов.

Судя по количеству крови, до сих пор заметной в подъезде, мужчина, скорее всего, лежал возле мусоропровода. Накануне соседка сверху слышала шум в квартире, но в день трагедии ничего подозрительного не заметила. В квартире жила женщина с маленькими детьми и упомянутый мужчина.

"Это не первый случай. У них часто были шумные застолья. Что именно случилось в тот день — не знаю. Мужчина нередко не мог дойти до своей квартиры", – рассказала соседка погибшего.

Жители дома предполагали, что мог произойти конфликт или преднамеренное убийство, однако те, кто знал мужчину лучше, склонялись к версии, что он мог пораниться сам: "Может, перепил или принял что-то лишнее. Он и раньше падал и разбивался".

К сожалению, в этот раз травмы оказались слишком серьёзными, и мужчина скончался.

Как показала информация, полученная в ходе следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и упал в подъезде, в результате чего получил тяжёлые травмы. На данный момент данных, указывающих на совершение преступления, нет, сообщили в полиции.

TV3

#полиция #алкоголь #трагедия #преступность #смерть #социальные сети #следствие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
