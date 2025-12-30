Украина и Польша продолжают сотрудничество с целью увекочения жертв Волынской трагедии 1943 года (и событий последующих лет) в западных районах Украины, а также жертв операции «Висла» в восточных районах Польши в 1947 году. На Волыни и прилегающих территориях тогда пострадало польское население, а в Польше — украинское. Весь этот регион характеризовался польско-украинской языковой, культурной и демографической чересполосицей и стал в результате объектом этнических чисток, инициированных влиявшими тогда на ход событий политическими силами крайнего толка.

Украина и Польша начали подготовку к поисковым и эксгумационныем работам в селе Углы Ровненской области, которые запланированы на март–апрель 2026 года. Об этом сообщило Министерство культуры Украины. В ведомстве отметили, что 19 декабря состоялась ознакомительная поездка украинских и польских специалистов для обсуждения будущих исследований. Во время визита осмотрели место предполагаемых работ, согласовали возможные сроки, обсудили логистику, первоочередные потребности, методику проведения работ и вопросы безопасности с учетом войны.

Министерство культуры Украины также подвело итоги деятельности польско-украинской рабочей группы по вопросам достойных захоронений за 2025 год. Работа группы будет продолжена в 2026 году. В Украине планируется продолжение работ на территории бывшего села Пужники в Ивано-Франковской области, во Львове на территории бывшего урочища Голоско, а также в бывшем селе Гута Пеняцкая во Львовской области и Островах Луцкого района Волынской области. В Польше аналогичные работы запланированы в селениях Юречкова в Подкарпатской воеводстве, Сахрынь (Сагрынь) и Ласкув в Люблинском воеводстве. Необходимые разрешения уже выданы.

В конце ноября 2024 года на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Польши и Украины украинская сторона заявила об отсутствии препятствий для проведения польскими государственными и частными структурами поисковых и эксгумационных работ в сотрудничестве с украинскими учреждениями и в соответствии с украинским законодательством, а также о готовности положительно рассматривать соответствующие заявки.

Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией—ОУН этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживавших на Западной Украине и на территории Волыни (Ровненская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины). Началось в марте 1943 года и достигло пика в июле того же года. Ответные действия польской стороны, начатые с конца лета 1943 года, привели к значительным жертвам среди украинского гражданского населения.

Со второй половины 1943 года украинские националисты приступили к уничтожению польского населения уже на территории Восточной Галиции (ныне Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области). Первые массовые убийства в этом регионе были осуществлены ещё в октябре 1943 года, а их усиление произошло в феврале 1944 года. К лету 1944 года антипольские действия охватили всю территорию Восточной Галиции и начались даже на Закерзонье. Волынская резня является наиболее кровавым эпизодом польско-украинского конфликта в середине XX века, который многими историками (в первую очередь — польскими) выделяется из общей картины польско-украинского противостояния на западноукраинских землях.

Довольно часто польские историки трактуют данные события исключительно как антипольскую акцию УПА, приуменьшая преступления, совершённые польскими властями против гражданских во время политики полонизации в 1930-х годах, а украинские акцентируют внимание на мотивах, приведших УПА к проведению этой акции, а также уделяют значительное внимание ответным действиям Армии Крайовой против гражданского украинского населения, в том числе на территории Польши. Польский Сейм считает Волынскую резню геноцидом польского населения.