Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Она была заперта на балконе… В Ливаны произошли драматические события 0 3200

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Она была заперта на балконе… В Ливаны произошли драматические события
ФОТО: скриншот видео TV3

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

За дверью, украшенной красной лентой, находится полностью выгоревшая квартира. Снаружи окна, из которых вырывались языки пламени, сейчас заколочены древесно-стружечными плитами. Жителей дома около 9 утра разбудили громкие звуки, доносившиеся как от хозяйки квартиры, так и от сирен.

"Она кричала и говорила, что сейчас всё взорвётся. Она стояла у перил балкона. Была одета только в носки, майку и штаны", — рассказывает соседка.

Пожарные проникли в квартиру на пятом этаже, потушили огонь и спасли женщину. В помещении не был установлен датчик дыма, что, возможно, и стало причиной столь быстрого распространения пламени. На месте происшествия пожарные столкнулись с трудностями – было сильное задымление, и огонь быстро охватил квартиру.

До прибытия спасателей из здания эвакуировались четверо человек. Среди них был и Айвар, чей балкон находится почти рядом с загоревшейся квартирой. Он рассказывает, что громкое поведение женщины уже давно привычно для окружающих, поэтому люди поначалу не обратили внимания на происходящее.

"Она и в обычные дни такая – ругает правительство и ещё что-то. Все к этому привыкли. В этот раз, когда возникла реальная проблема, никто её не воспринял всерьёз. (Degpunktā: Она стояла, а пламя приближалось?) Да. Это было страшно… Казалось, сколько она ещё сможет там простоять. (Degpunktā: Ей долго пришлось находиться на балконе?) Минут пять," – говорит сосед.

Он также раскрыл причину разрушительного пожара – загорелся рождественский венок. После спасения женщину передали медикам, чтобы выяснить степень полученных травм.

ТВ3

Читайте нас также:
#пожар #эвакуация #безопасность #Ливан #травмы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новогодняя ночь и первые часы года выдались для спасателей напряжёнными
Изображение к статье: В среду в ДТП пострадали десять человек
Изображение к статье: Госпожа Кирсанова слишком заигралась. Иконка видео
Изображение к статье: Подсчитано, сколько за минувшие сутки было задержано водителей за вождение в нетрезном виде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: Было ваше, станет наше: с 1 января в Латвии по новому конфискуют имущество
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео