Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

За дверью, украшенной красной лентой, находится полностью выгоревшая квартира. Снаружи окна, из которых вырывались языки пламени, сейчас заколочены древесно-стружечными плитами. Жителей дома около 9 утра разбудили громкие звуки, доносившиеся как от хозяйки квартиры, так и от сирен.

"Она кричала и говорила, что сейчас всё взорвётся. Она стояла у перил балкона. Была одета только в носки, майку и штаны", — рассказывает соседка.

Пожарные проникли в квартиру на пятом этаже, потушили огонь и спасли женщину. В помещении не был установлен датчик дыма, что, возможно, и стало причиной столь быстрого распространения пламени. На месте происшествия пожарные столкнулись с трудностями – было сильное задымление, и огонь быстро охватил квартиру.

До прибытия спасателей из здания эвакуировались четверо человек. Среди них был и Айвар, чей балкон находится почти рядом с загоревшейся квартирой. Он рассказывает, что громкое поведение женщины уже давно привычно для окружающих, поэтому люди поначалу не обратили внимания на происходящее.

"Она и в обычные дни такая – ругает правительство и ещё что-то. Все к этому привыкли. В этот раз, когда возникла реальная проблема, никто её не воспринял всерьёз. (Degpunktā: Она стояла, а пламя приближалось?) Да. Это было страшно… Казалось, сколько она ещё сможет там простоять. (Degpunktā: Ей долго пришлось находиться на балконе?) Минут пять," – говорит сосед.

Он также раскрыл причину разрушительного пожара – загорелся рождественский венок. После спасения женщину передали медикам, чтобы выяснить степень полученных травм.

