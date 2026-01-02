Baltijas balss logotype
Российский дипломат Коновалов начал отбывать 12-летний срок за шпионаж в пользу США

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Так закончилась карьера блестящего загранработника.

Так закончилась карьера блестящего загранработника.

Он за деньги «инициативно» передал американской разведке секретные данные, которые стали ему известны по службе в МИД.

Накануне Нового года бывший сотрудник российского МИД 38-летний Арсений Коновалов приговорен к 12 годам строгого режима по обвинению в сотрудничестве с разведкой США. Об этом сообщают СМИ со сслылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Московский городской суд также оштрафовал дипломата, задержанного еще в марте 2024 года, на 100 тысяч рублей (1100 евро). Кроме того, ему назначили ограничение свободы сроком один год.

Согласно материалам следствия, Коновалов совершил преступление во время «долгосрочной заграничной командировки» на территории США. Он за деньги «инициативно» передал американской разведке секретные данные, которые стали ему известны по службе в МИД, сообщили в ФСБ. Против дипломата возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

ФСБ не уточнила, какую конкретно информацию Коновалов передал разведке США и с каким американским ведомством он, предположительно, сотрудничал. Американские спецслужбы пока не прокомментировали ситуацию.

По данным «Коммерсанта», Коновалов занимал должность второго секретаря Генерального консульства России в Хьюстоне. В США он работал с 2014 по 2017 год.

По данным правозащитного проекта проекта "Первый отдел", 2025 год стал рекордным по числу приговоров по делам о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. С начала года по таким обвинениям были осуждены 470 человек. Ещё не менее 420 находятся под следствием, а материалы дел 179 человек поступили в суды. Оправдательных приговоров по делам не было.

#США #разведка #дипломатия #шпионаж #ФСБ #Россия #шпионаж
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео