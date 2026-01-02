В Риге, в Торнякалнсе, в результате взрыва газа обрушилась крыша многоэтажного дома и часть пятого этажа, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В VUGD говорят, что во второй половине дня, в 15:20, поступил вызов на улицу Баускас, и в настоящее время спасатели работают на месте происшествия. Согласно первоначальным данным произошло обрушение конструкций на верхних этажах многоквартирного дома. Из здания эвакуируют людей.

В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что по прибытии на место происшествия медики констатировали смерть одного человека. Также осмотр и медицинская помощь были оказаны ещё трём раненным: одному помощь оказали на месте, двоих доставили в лечебное учреждение для проведения дополнительных обследований.

В Государственной полиции сообщили, что, по предварительной информации, неустановленное лицо, возможно, осуществляло демонтаж газопровода, что и вызвало взрыв. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Как рассказали агентству LETA местные жители, взрыв был настолько сильным, что в отдельных квартирах выбило двери и окна, они получили повреждения. Также перед взрывом ощущался запах газа.

В то же время жители сейчас находятся в неопределённости относительно дальнейшего развития событий. Жители близлежащих домов проявляют отзывчивость, предлагая еду и временное убежище, сообщили местные жители агентству LETA.

Как сообщили в Рижской думе, по пока неустановленным причинам в пятиэтажном многоквартирном доме из-за повреждения газопровода произошёл взрыв, в результате которого обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша.

В настоящее время эвакуировано более 40 жителей. Им предоставлена возможность находиться в автобусах предприятия «Rīgas satiksme». В ближайшее время здание осмотрит строительный инспектор, чтобы принять решение о его дальнейшей эксплуатации.

Эвакуированные жители могут обратится в Рижский социальный департамент, связавшись по телефону 80001201.

Также жителей призывают обращаться в Социальный департамент, если требуется другая помощь, например, одежда, продуктовые наборы, восстановление документов или иной социальный вид поддержки.