В Риге взорвался пятиэтажный дом: найден погибший, есть раненные, эвакуированы десятки людей 6 7181

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV

В Риге, в Торнякалнсе, в результате взрыва газа обрушилась крыша многоэтажного дома и часть пятого этажа, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В VUGD говорят, что во второй половине дня, в 15:20, поступил вызов на улицу Баускас, и в настоящее время спасатели работают на месте происшествия. Согласно первоначальным данным произошло обрушение конструкций на верхних этажах многоквартирного дома. Из здания эвакуируют людей.

В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что по прибытии на место происшествия медики констатировали смерть одного человека. Также осмотр и медицинская помощь были оказаны ещё трём раненным: одному помощь оказали на месте, двоих доставили в лечебное учреждение для проведения дополнительных обследований.

В Государственной полиции сообщили, что, по предварительной информации, неустановленное лицо, возможно, осуществляло демонтаж газопровода, что и вызвало взрыв. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Как рассказали агентству LETA местные жители, взрыв был настолько сильным, что в отдельных квартирах выбило двери и окна, они получили повреждения. Также перед взрывом ощущался запах газа.

В то же время жители сейчас находятся в неопределённости относительно дальнейшего развития событий. Жители близлежащих домов проявляют отзывчивость, предлагая еду и временное убежище, сообщили местные жители агентству LETA.

Как сообщили в Рижской думе, по пока неустановленным причинам в пятиэтажном многоквартирном доме из-за повреждения газопровода произошёл взрыв, в результате которого обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша.

В настоящее время эвакуировано более 40 жителей. Им предоставлена возможность находиться в автобусах предприятия «Rīgas satiksme». В ближайшее время здание осмотрит строительный инспектор, чтобы принять решение о его дальнейшей эксплуатации.

Эвакуированные жители могут обратится в Рижский социальный департамент, связавшись по телефону 80001201.

Также жителей призывают обращаться в Социальный департамент, если требуется другая помощь, например, одежда, продуктовые наборы, восстановление документов или иной социальный вид поддержки.

#Латвия #ЧП #взрыв #помощь #эвакуация #газопровод
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • Д
    Дед
    2-го января

    Находиться в автобусах? Они там вообще охренели? В России всех эвакуированных размещают в школах. Вот страна дебилов-правителей. Хотя Рига, то латышская, при Ушакове такого бреда, уверен, не было.

    73
    7
  • З
    Злой
    Дед
    2-го января

    Тут уже не до автобуса, в дом нельзя будет вернуться, восстанавливать очень дорого, пример дом в Агенскалнсе, не думаю, что кто-то из экспертов возьмёт на себя смелость разрешить людям вернуться в повреждённый панельный дом, там сварные соединения могли пострадать вплоть до 1 этажа.

    48
    3
  • З
    Злой
    2-го января

    Тут не нужны эксперты, люди лишились своих квартир , никто их обратно не пустит и не даст забрать свои вещи, после Золитуде 2013 даже из-за малой трещины можно навсегда лишиться недвижимости, такие нормы, с газом шутки плохи, это на заметку наци, я думаю такие срезания газопровода в многоэтажеых домах будут не редкостью, наци будут бороться с газом из страны на букву Р., так что стра,, ху...йте свои квартиры, это не дорого и получите деньги чтобы купить другую

    34
    8
  • bt
    bory tschist
    Злой
    2-го января

    Злому: у тебя через слово – наци, сам-то ты кто (?) – сталинский энкавэдэшник или белорусский, выживший из ума маразматик? p.s._ у меня есть – чем помочь кому-то из этих, потерявшиx всё людей (!), а чем ты им можешь помочь, кроме твоей злобнoй пены ежедневно выплёскивающейся из твоей поганой пасти !? p.s._ ты не такой злой, каким рисуешься, – больше похож на откровенного и злобного дегенерата, поселившегося – не на своей родине

    4
    21
  • З
    Злой
    Злой
    2-го января

    Из- за таких как ты и будут проблемы у последующих поколений, именно такие как ты разделили людей в 2022 году, запретив образование, памятники, язык, память о великих подвигах, именно такие как ты ходят на переменах и издеваются над детьми, говоря что они не могут разговаривать на своём языке, который им дали родные папа и мама, такие как ты были хорошими полицаями, в жестокости превосходили самих нацистов во время ВОВ.

    17
    1
  • З
    Злой
    Злой
    2-го января

    Страховать квартиру надо, это стоит дёшево 27-70 евро и это будет реальная помощь, а ты ничем не сможешь помочь, денег не подкинешь, к себе навсегда не пустишь

    8
    1
Читать все комментарии

