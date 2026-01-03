Олег Тиньков не хочет публиковать извинения перед Олегом Дерипаской в Instagram, сообщил Forbes адвокат последнего. Суд ранее взыскал с Тинькова 40 млн рублей (около 450 тысяч евро) по иску Дерипаски о защите чести и достоинства, а также обязал его опубликовать опровержение своих слов в адрес миллиардера. Представители Тинькова после решения суда «периодически предлагают какие-то варианты завершения спора», но пока стороны не условились по поводу того, где конкретно будут опубликованы извинения, рассказал адвокат.

Основатель банка «Тинькофф» (ныне Т-Банк) Олег Тиньков (внесен в реестр иностранных агентов) не хочет публиковать извинения перед миллиардером Олегом Дерипаской (№37 в рейтинге 146 миллиардеров России — 2025 Forbes, состояние — $4,1 млрд) в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщил Forbes адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Реутовский городской суд Московской области в июле взыскал с Тинькова 40 млн рублей по иску Дерипаски о защите чести и достоинства. По всей видимости, поводом для иска стал комментарий Тинькова в Instagram, в котором он охарактеризовал Дерипаску как «олигарха и вора», а себя — как «честного предпринимателя». Суд в итоге встал на сторону Дерипаски, признав распространенную Тиньковым информацию ложной. Помимо взыскания с предпринимателя 40 млн рублей «в качестве компенсации морального вреда», суд обязал Тинькова опубликовать в своем аккаунте в Instagram опровержение своих слов. Московский областной суд в октябре признал решение о взыскании денежной компенсации законным. Решение суда тогда вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Как рассказал Мельников, «представители Тинькова появляются на горизонте и начинают предлагать какие-то варианты». «Я не выдам большой тайны, мы просто не сходимся. Он (Тиньков) очень не хотел именно в Instagram публиковать свои извинения. Он был готов где угодно, в «Коммерсанте», но почему-то не хотел в Instagram. То есть мы не сходились в площадке, где он должен извиняться. Когда мы расстались в апелляции, я сказал, что мы крайне разумные люди, мы за то, чтобы конфликт когда-то закончился. Но надо как-то договариваться по нормальному, с учетом реальных каких-то вещей, а не просто как хочется», — отметил он в беседе с Forbes.

«Сторона Тинькова, его представители периодически предлагают какие-то варианты завершения спора, но пока мы не сошлись именно в той площадке, в которой было бы опубликовано это извинение. По решению суда он должен опубликовать ее там же, где он опубликовал первоначальное оскорбление, что очень логично», — резюмировал адвокат. Что касается денег, то их после получения планируется «отдать на детский спорт в Краснодарском крае». «Если все получится, будем помогать детям», — отметил Мельников.

Дерипаска подал иск к Тинькову и Meta о защите чести и достоинства в мае 2022 года. Истец требовал взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей, говорил Мельников. К Meta, по его словам, финансовые требования не заявлялись — компанию попросили только удалить оспариваемую информацию.

В октябре 2023 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края уже удовлетворил иск Дерипаски, взыскав с Тинькова 20 млн рублей. Суд решил, что опубликованные в Instagram слова Тинькова о Дерипаске не соответствуют действительности и являются оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Дерипаски. Он обязал Тинькова и Meta удалить эти заявления. Решение Усть-Лабинского суда позднее было отменено Верховным судом по жалобе Тинькова, дело отправили на новое рассмотрение в Реутовский городской суд Московской области.

Сам Дерипаска говорил Forbes, что слова Тинькова — это попытка заигрывания с западной аудиторией. «Делать это за счет других, прибегая к откровенной лжи, недопустимо», — отмечал миллиардер.

Тиньков — один из немногих российских бизнесменов, открыто выступивших с критикой «военной спецоперации» на Украине. 28 апреля 2022 года головная компания Тинькофф Банка TCS Group сообщила, что семейный траст Тинькова продал 35% ее акций группе компаний «Интеррос» миллиардера Владимира Потанина. Тиньков утверждал, что его вынудили продать актив «за копейки». «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — возразил Потанин.

В октябре 2022 года Тиньков сообщил об отказе от российского гражданства. В феврале 2024 года Минюст объявил предпринимателя иноагентом.

Тиньков занял 32-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2021 году, его состояние при составлении рейтинга было оценено в $4,7 млрд. В 2022 году Тиньков из списка выбыл. В ноябре 2022 года Forbes оценил состояние бизнесмена в $860 млн.