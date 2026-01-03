Житель пятого этажа в доме на улице Баускас пытался нелегально подключить себе газ. Аварийная служба два дня пыталась остановить эти действия, однако, вероятно, настойчивость жильца привела к утечке газа, за которой последовал взрыв. В результате погиб сотрудник GASO. Обрушилась крыша дома и несколько квартир, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Взрыв, произошедший в пятницу, 2 января, в многоэтажке на улице Баускас, потряс Ригу — звук был слышен во всём районе.

"Шёл топить и увидел световую волну, скажем так. Не мог понять, что происходит, сосед начал кричать. Обошли вокруг. Смотрим — там выбиты окна и там тоже", - рассказал житель дома напротив.

"Через пятнадцать минут приехала одна пожарная машина, а потом уже, можно сказать, вся Рига", — добавил другой очевидец.

После взрыва жители заметили машину аварийной службы, всё ещё находившуюся под обломками крыши, с включёнными проблесковыми маячками. Стало известно, что незадолго до взрыва на место прибыли сотрудники GASO, чтобы обследовать здание из-за подозрений в утечке газа. Подозрения подтвердились.

Параллельно с вызовом Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и Государственной полиции аварийная служба немедленно приступила к отключению подачи газа в подъезде и здании.

Во время этих работ произошёл взрыв упомянутой квартиры на пятом этаже, в результате чего пострадал сотрудник аварийной службы. Спасатели с травмами вынесли его из здания и передали медикам, однако вскоре он скончался.

"Выражаю соболезнования близким. Для нас это большая потеря, и мы, конечно, очень переживаем", — сказал передаче Degpunktā руководитель Рижского участка GASO Айнар Селецкис.

Неадекватные действия жителя не были новостью. Представители GASO уже в четверг, 1 января, побывали на месте, чтобы отключить природный газ этой квартире. При осмотре был выявлено нелегальнон газовое подключение, которое сотрудники службы ликвидировали, заварив трубу.

2 января, возможно, именно действия жителя привели к взрыву, который разрушил крышу здания, пятый этаж и несколько квартир. Сейчас жители дома находятся в растерянности. Неизвестность царит и в мыслях жителя четвёртого этажа по имени Даниэль, который приехал домой вскоре после взрыва.

Квартира Даниэля, находящаяся на четвёртом этаже, также пострадала от взрыва. Пока он не знает, когда сможет забрать оставшиеся в ней вещи.

"Приехала газовая машина, с опознавательными знаками. Буквально через 15–20 минут раздался взрыв. Но до этого было слышно, как режут чем-то вроде болгарки, потому что по трубам это очень хорошо слышно. Я ещё подумала – газ – и так себя ведут. Может, совпадение, но да, потом всё и случилось – всё обрушилось, у меня даже с полочек вещи попадали", - рассказалажительница дома Данида.

"Я работаю по ночам. Как раз спал после смены. Только услышал, что всё задрожало, посмотрел с балкона – окна вылетели. Подумал – что случилось, пошёл в подъезд. Там кричали, чтобы все выходили. Я сразу выбежал", - вспоминает другой житель дома.

"Дом задрожал. Полностью. Я живу на третьем этаже. Мне сейчас даже не важно, смогу ли вернуться, но я хочу забрать своего котика. Он остался в квартире", - уточняет Янис.

"Думаю, эта история надолго. Думаю, как минимум три дня мы точно не сможем войти. Откровенно говоря, большая проблема – с другими членами семьи. Например, с кошками. До них добраться невозможно. В квартире жил мужчина, вроде ходил на работу. Жил один. Под его квартирой жила девушка. Она оказалась в ловушке. Когда выбегала, дверь пришлось взламывать, чтобы она могла выбраться", - рассказал житель пострадавшего дома Андрис.

Несколько этажей и квартир обрушились, на месте работают многочисленные оперативные службы. 40 жильцов дома были эвакуированы. Муниципалитет Риги обеспечил автобусы Rīgas satiksme и всё необходимое для помощи людям, оставшимся без жилья.

"Сейчас мы уже организовали один автобус, в котором могут разместиться эвакуированные жители и те, кто находится в пути. Ещё один автобус от Rīgas satiksme направляется сюда. В пути также подъёмный кран, чтобы начать работы по разбору завалов — на случай, если под ними остались люди. Мы также связались с Rīgas satiksme — если понадобится, будет предоставлен ещё один кран", - уточнил вечером председатель Рижской думы Виестур Клейнбергс.

Известно, что квартира, в которой произошёл взрыв, находилась в собственности самоуправления. В ней жил человек, поселившийся там с 2015 года. Неизвестно, когда и смогут ли жильцы вернуться в здание, поскольку его ещё не осматривал строительный инспектор.

Спешка, хаос и старания каждого представителя задействованных служб в ликвидации последствий разрушения и помощи пострадавшим продолжаются до сих пор. Как разбор завалов, так и дальнейшее расследование в ближайшие дни дадут больше ответов о трагедии в Торнкалнсе.

