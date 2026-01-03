Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хакер Илья, укравший биткоинов на 10 млрд долларов, досрочно вышел на свободу благодаря Трампу 1 61338

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хакер Илья, укравший биткоинов на 10 млрд долларов, досрочно вышел на свободу благодаря Трампу

Хакер Илья Лихтенштейн с российским и американским гражданством, приговорённый к пяти годам тюремного заключения за кражу 119,7 тыс. биткоинов с гонконгской криптобиржи Bitfinex в 2016 году, досрочно вышел на свободу.

По сегодняшним ценам такое количество биткоинов стоит 10,6 млрд долларов США.

Отсидев лишь 14 месяцев, Илья Лихтенштейн был освобождён благодаря закону First Step Act («Закон о первом шаге»), подписанному Дональдом Трампом во время его первого президентского срока.

«Благодаря закону First Step Act президента Трампа я был досрочно освобожден из тюрьмы, — сообщил Лихтенштейн в четверг в соцсети X. — Я по-прежнему полон решимости как можно скорее внести позитивный вклад в кибербезопасность». В его тюремный срок было зачтено время нахождения под стражей после ареста в 2022 году, что значительно сократило срок его заключения.

«Закон о первом шаге», посвящённый реформе тюремной системы, был предложен и одобрен законодателями в 2018 году с целью экономии средств налогоплательщиков.

Представитель администрации Трампа подтвердил ресурсу CNBC досрочное освобождение Лихтенштейна, отметив, что тот «отбыл значительную часть срока и в настоящее время находится под домашним арестом в соответствии с законом и политикой Бюро тюрем (FBOP)».

В результате взлома Bitfinex в августе 2016 года хакером было украдено 119 754 BTC, что на тот момент составляло приблизительно $71 млн, а по текущим ценам — более $10 млрд.

Правоохранительные органы вернули около 94 тыс. BTC, и в январе 2025 года прокуратура США подала ходатайство о возврате этих BTC компании Bitfinex. Около 25 тыс. BTC до сих пор числятся пропавшими.

Лихтенштейн признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и взломе криптоактивов. Сообщается, что ему удалось конвертировать около 25 тыс. BTC в другие криптовалюты и в физические золотые монеты, большую часть которых вернуло правительство США. Жена Лихтенштейна, Хизер Морган (Heather Morgan), признавшая себя виновной в содействии отмыванию украденных средств по тому же делу, была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения в феврале 2025 года, и объявила о своем досрочном освобождении в октябре.

Читайте нас также:
#преступность #криптовалюта #кибербезопасность #биткоин
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
43
10
3
9
3
7

Оставить комментарий

(1)
  • DJ
    Danik Jupiters
    4-го января

    Эх,вот бы он взломал латвию, и всю верхушку коррупции на общее обозрение выставил

    60
    8

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мужчину обвиняют в попытке изнасилования и убийства сожительницы
Изображение к статье: Прокуратура требует двух лет тюрьмы для лжесотрудника налоговой
Изображение к статье: Полиция ищет различных инспекторов. Какую зарплату обещают
Изображение к статье: На Тейке в популярный бар пробрался грабитель; кражу упростил ключ, оставленный в кассе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Латвии риску бедности подвергаeтся половина женщин старше 65
Наша Латвия
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео