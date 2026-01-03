Хакер Илья Лихтенштейн с российским и американским гражданством, приговорённый к пяти годам тюремного заключения за кражу 119,7 тыс. биткоинов с гонконгской криптобиржи Bitfinex в 2016 году, досрочно вышел на свободу.

По сегодняшним ценам такое количество биткоинов стоит 10,6 млрд долларов США.

Отсидев лишь 14 месяцев, Илья Лихтенштейн был освобождён благодаря закону First Step Act («Закон о первом шаге»), подписанному Дональдом Трампом во время его первого президентского срока.

«Благодаря закону First Step Act президента Трампа я был досрочно освобожден из тюрьмы, — сообщил Лихтенштейн в четверг в соцсети X. — Я по-прежнему полон решимости как можно скорее внести позитивный вклад в кибербезопасность». В его тюремный срок было зачтено время нахождения под стражей после ареста в 2022 году, что значительно сократило срок его заключения.

«Закон о первом шаге», посвящённый реформе тюремной системы, был предложен и одобрен законодателями в 2018 году с целью экономии средств налогоплательщиков.

Представитель администрации Трампа подтвердил ресурсу CNBC досрочное освобождение Лихтенштейна, отметив, что тот «отбыл значительную часть срока и в настоящее время находится под домашним арестом в соответствии с законом и политикой Бюро тюрем (FBOP)».

В результате взлома Bitfinex в августе 2016 года хакером было украдено 119 754 BTC, что на тот момент составляло приблизительно $71 млн, а по текущим ценам — более $10 млрд.

Правоохранительные органы вернули около 94 тыс. BTC, и в январе 2025 года прокуратура США подала ходатайство о возврате этих BTC компании Bitfinex. Около 25 тыс. BTC до сих пор числятся пропавшими.

Лихтенштейн признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и взломе криптоактивов. Сообщается, что ему удалось конвертировать около 25 тыс. BTC в другие криптовалюты и в физические золотые монеты, большую часть которых вернуло правительство США. Жена Лихтенштейна, Хизер Морган (Heather Morgan), признавшая себя виновной в содействии отмыванию украденных средств по тому же делу, была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения в феврале 2025 года, и объявила о своем досрочном освобождении в октябре.