Жильцы взорвавшегося в Риге дома узнают свою судьбу только через месяц

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жильцы взорвавшегося в Риге дома узнают свою судьбу только через месяц

Лишь в течение месяца может проясниться, будет ли восстановлен или снесён многоквартирный дом на улице Баускас в Риге, повреждённый в результате взрыва газа, сообщило Латвийское телевидение.

В то же время TV3 со ссылкой на одого из жителей утверждает, что жильцов 4-го и 5-го этажей не пускают в здание, чтобы забрать необходимые вещи, в том числе документы. Это разрешено только жителям с 1-го по 3-й этажи.

Также сообщается, что два человека, пострадавшие в результате взрыва, получили лёгкие травмы. Оба пациента были обследованы и отпущены домой, подтвердили в Клинической университетской больнице имени Паула Страдыня.

В понедельник представители Рижского самоуправления и владельцы квартир дома впервые встретились на собрании, где обсудили дальнейшие действия.

Исполняющая обязанности директора Департамента жилья и среды Рижской думы Даце Зиединя пояснила, что следующая встреча состоится 14 января, и тогда будет принято решение о дальнейшем обеспечении охраны здания, а также о пересмотре платы за управление домом. Она сообщила, что также получено заключение Департамента городского развития о дальнейших действиях в отношении здания — необходимо подготовить техническое заключение обследования.

Как сообщалось ранее, в пятницу в пятиэтажном многоквартирном доме произошёл взрыв из-за повреждения газопровода, в результате чего обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша. В результате взрыва погибли два человека, ещё двое получили ранения. Дому присвоен аварийный статус, его эксплуатация запрещена.

Оставить комментарий

(2)
  • bt
    bory tschist
    6-го января

    злому "высокообразованному" навознoму жуку: а ты ничуть не призадумывался – на земле чьей стрaны был сооружен этот плачевный домик? p.s._ свяжись сo своей русской и белорусской роднёй и узнай – как у них там это "делается"

    0
    0
  • З
    Злой
    6-го января

    Решение о сносе или восстановлении могут решить только собственники, т.е. жители, им нужно на собрании принять решение, какое направление они потянут финансово, давление из вне это нарушение закона о частной собственности. По их логике тогда и любую частную собственность можно снести, не спрашивая о планах и возможностях владельца.

    4
    0

