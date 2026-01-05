Лишь в течение месяца может проясниться, будет ли восстановлен или снесён многоквартирный дом на улице Баускас в Риге, повреждённый в результате взрыва газа, сообщило Латвийское телевидение.

В то же время TV3 со ссылкой на одого из жителей утверждает, что жильцов 4-го и 5-го этажей не пускают в здание, чтобы забрать необходимые вещи, в том числе документы. Это разрешено только жителям с 1-го по 3-й этажи.

Также сообщается, что два человека, пострадавшие в результате взрыва, получили лёгкие травмы. Оба пациента были обследованы и отпущены домой, подтвердили в Клинической университетской больнице имени Паула Страдыня.

В понедельник представители Рижского самоуправления и владельцы квартир дома впервые встретились на собрании, где обсудили дальнейшие действия.

Исполняющая обязанности директора Департамента жилья и среды Рижской думы Даце Зиединя пояснила, что следующая встреча состоится 14 января, и тогда будет принято решение о дальнейшем обеспечении охраны здания, а также о пересмотре платы за управление домом. Она сообщила, что также получено заключение Департамента городского развития о дальнейших действиях в отношении здания — необходимо подготовить техническое заключение обследования.

Как сообщалось ранее, в пятницу в пятиэтажном многоквартирном доме произошёл взрыв из-за повреждения газопровода, в результате чего обрушились четвёртый и пятый этажи здания, а также крыша. В результате взрыва погибли два человека, ещё двое получили ранения. Дому присвоен аварийный статус, его эксплуатация запрещена.