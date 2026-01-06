Погодные условия последних недель радуют любителей зимы, и подлёдные рыбаки с нетерпением ждут начала сезона. Однако из‑за колебаний температуры, заботясь о безопасности жителей, в ряде самоуправлений принимаются правила, запрещающие находиться на льду, или объявляются предупреждения. Но не все их соблюдают. В воскресенье утром двое рыбаков отправились на озеро в Алуксненском крае и провалились под лёд, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Зима в разгаре, и её любители уже несколько дней спешат воспользоваться всем, что даёт погода. Не отстают и подлёдные рыбаки. Статистика утонувших в этом году открылась на Алуксненском озере, где в воскресенье утром в 70 метрах от берега под лёд провалились два человека.

Прибывшим спасателям одного из них удалось спасти сразу, однако второго рыбака нашли на глубине пяти метров уже мёртвым.

Представитель думы Алуксненского края Марис Лиетувиетис рассказал, что это не первый и, к сожалению, не последний случай гибели людей в крупнейшем водоёме края:

"Лёд на водоёмах сейчас неоднородный. Мороз сменялся снегом, и это самый опасный период — в одном месте толщина льда может быть около 10 сантиметров, а в паре шагов дальше под снегом — всего два сантиметра. Каждый год происходят несчастные случаи — люди проваливаются под лёд. И в прошлом году рядом с нашим офисом человек на велосипеде провалился под лёд, пришлось привлекать спасателей. Инспекторы по мере возможностей осматривают водоёмы и информируют общественность, но эта информация не может быть полной, так как ситуация может меняться очень быстро".

После трагической рыбалки представители думы на сайте самоуправления и в социальных сетях призвали жителей не выходить на лёд. Однако полностью запрещать это самоуправление не намерено, и на то есть несколько причин.

"Даже если бы запрет был введён, возникает вопрос, какими инструментами муниципальная полиция могла бы реально его контролировать и удерживать людей от выхода на лёд. Условия даже в одном водоёме могут сильно различаться, и невозможно проверить каждый уголок озера и с уверенностью сказать, что лёд безопасен. Поэтому основной упор следует делать на профилактическую работу, а не ждать момента, когда произойдёт несчастье", — отмечают в самоуправлении.

В то же время в ряде самоуправлений, в том числе в Риге, чтобы снизить риск инцидентов, принято распоряжение о запрете находиться на водоёмах. За его нарушение предусмотрено административное производство и штраф до 100 евро.

"Ежедневно водоёмы обследуются по приоритету. В первую очередь — места, где образовался лёд и куда могут попасть дети и несовершеннолетние. В ходе профилактической работы проводится и мониторинг льда — измеряется его толщина и оценивается ситуация, чтобы подготовить проект решения о том, в каких местах можно находиться на льду", — пояснил представитель Управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции Янис Скримс.

Чтобы отменить запрет на нахождение на водоёмах в Риге, необходимо дождаться устойчивых морозов, когда толщина льда достигнет как минимум 10 сантиметров. Тогда и столичные любители подлёдной рыбалки смогут вернуться к своему хобби. Однако даже при разрешении Государственная пожарно-спасательная служба призывает учитывать ряд рекомендаций, чтобы обезопасить себя от несчастья.

"На лёд не следует выходить в одиночку — безопаснее быть с другом, который при необходимости сможет помочь. Если провалились, нужно помнить, что место, откуда вы пришли, скорее всего, более устойчивое. Друг может подать предмет одежды, палку или другой подручный предмет, чтобы помочь выбраться на лёд. Помочь могут и ледовые шипы. Важно сохранять спокойствие, не паниковать, избавиться от сумок или одежды, которые тянут под воду, и пытаться выбраться обратно на лёд", — пояснил командир 1-й части ГПСС Риги Агрис Асупс.

Хотя пожарные чаще получают вызовы из‑за провалившихся под лёд подлёдных рыбаков, нередки случаи, когда помощь требуется детям и подросткам. И это ответственность взрослых — объяснять детям правила безопасности вблизи водоёмов.

ТВ3