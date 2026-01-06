Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро 1 3974

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ФОТО: pixabay

Прокуратура передала в суд дело, в котором помощник судьи обвиняется в разглашении засекреченных сведений, а также в требовании 500 евро в обмен на предоставление информации.

Как сообщила прокуратура, прокурор Прокуратуры по расследованию преступлений государственных должностных лиц направил в Суд по экономическим делам уголовное дело, в котором помощник следственного судьи Рижского городского суда обвиняется в разглашении конфиденциальных сведений и требовании материальной выгоды.

Будучи сотрудником государственного учреждения, которому был предоставлен доступ к материалам уголовного дела, содержащим следственную тайну, обвиняемый, руководствуясь корыстными мотивами, незаконно требовал деньги и разгласил часть сведений, содержащихся в материалах уголовного процесса.

Для реализации своего преступного умысла обвиняемый использовал созданную для этих целей электронную почту и платформу обмена сообщениями Telegram, где по собственной инициативе связался с лицом, участвующим в уголовном процессе, в ходе общения раскрыв часть информации из материалов дела.

За незаконную передачу остальной имеющейся у него информации об уголовном процессе и копий его материалов обвиняемый хотел 500 евро.

После этого помощник судьи с помощью мобильного телефона сфотографировал не менее 52 отдельных изображений, на которых зафиксировано содержание материалов уголовного дела.

По причинам, не зависящим от воли обвиняемого, получить указанную материальную выгоду не удалось, и, соответственно, материалы уголовного дела не были переданы лицу, участвующему в процессе.

Читайте нас также:
#Латвия #коррупция #telegram #судебная система
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
2
0
1
0
5

Оставить комментарий

(1)
  • ks
    kokorins sergejs
    7-го января

    Всё.по.латышски..даже.там.гребут.???

    11
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Даугавпилсе спасатели извлекли из реки тело погибшего человека
Изображение к статье: Задержана еще одна группа беглецов. Иконка видео
Изображение к статье: Два отчаянных любителя подлёдной рыбалки решили проверить толщину льда под Алуксне; одного спасти не удалось
Изображение к статье: Новые версии о виновных во взрыве газа в Риге, скорее всего, не появятся — министр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году, возможно, продолжила снижаться - глава СГД
Бизнес
1
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео