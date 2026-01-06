Прокуратура передала в суд дело, в котором помощник судьи обвиняется в разглашении засекреченных сведений, а также в требовании 500 евро в обмен на предоставление информации.

Как сообщила прокуратура, прокурор Прокуратуры по расследованию преступлений государственных должностных лиц направил в Суд по экономическим делам уголовное дело, в котором помощник следственного судьи Рижского городского суда обвиняется в разглашении конфиденциальных сведений и требовании материальной выгоды.

Будучи сотрудником государственного учреждения, которому был предоставлен доступ к материалам уголовного дела, содержащим следственную тайну, обвиняемый, руководствуясь корыстными мотивами, незаконно требовал деньги и разгласил часть сведений, содержащихся в материалах уголовного процесса.

Для реализации своего преступного умысла обвиняемый использовал созданную для этих целей электронную почту и платформу обмена сообщениями Telegram, где по собственной инициативе связался с лицом, участвующим в уголовном процессе, в ходе общения раскрыв часть информации из материалов дела.

За незаконную передачу остальной имеющейся у него информации об уголовном процессе и копий его материалов обвиняемый хотел 500 евро.

После этого помощник судьи с помощью мобильного телефона сфотографировал не менее 52 отдельных изображений, на которых зафиксировано содержание материалов уголовного дела.

По причинам, не зависящим от воли обвиняемого, получить указанную материальную выгоду не удалось, и, соответственно, материалы уголовного дела не были переданы лицу, участвующему в процессе.