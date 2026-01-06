В Даугавпилсе в понедельник спасатели извлекли из реки тело погибшего человека, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

Тело было передано сотрудникам Государственной полиции.

За прошедшие сутки ГПСС получила 42 вызова — четыре на тушение пожаров, 29 на проведение спасательных работ, девять вызовов оказались ложными.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на озере Алуксне провалились под лёд два человека: одного удалось спасти, второй погиб.