В Даугавпилсе спасатели извлекли из реки тело погибшего человека 0 732

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Даугавпилсе спасатели извлекли из реки тело погибшего человека
ФОТО: LETA

В Даугавпилсе в понедельник спасатели извлекли из реки тело погибшего человека, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

Тело было передано сотрудникам Государственной полиции.

За прошедшие сутки ГПСС получила 42 вызова — четыре на тушение пожаров, 29 на проведение спасательных работ, девять вызовов оказались ложными.

Ранее сообщалось, что в воскресенье на озере Алуксне провалились под лёд два человека: одного удалось спасти, второй погиб.

#Латвия #трагедия #спасатели #LETA
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

