Верховный суд (ВС) в декабре 2025 года отказал в возбуждении кассационного производства по делу об отмене разрешения на строительство бывшего здания ресторана «36. līnija» в Юрмале. В результате здание подлежит сносу, выяснило агентство LETA.

Ресторан «36. līnija», включённый в гид Michelin Selected Restaurants, в этом здании на берегу моря в природном парке Рагакапа больше не находится и с 2020 года работает в другом месте Юрмалы — на морском побережье в Дубулты.

В суд обратился Артурс Приеде, который потребовал отменить решение строительного управления города Юрмалы от 23 марта 2018 года и обязать думу издать административный акт о прекращении эксплуатации и сносе здания ресторана. В деле в качестве третьего лица участвовало ООО Lauris Restaurant Service, которое на тот момент управляло рестораном.

Как следует из решения строительного управления Юрмалы от 23 марта 2018 года, строительный инспектор при осмотре находившейся во владении Lauris Restaurant Service недвижимости установил, что там были проведены самовольные строительные работы — к зданию были пристроены крытая открытая терраса и модульные строения, объединённые в единый строительный объём.

Строительное управление постановило обязать предприятие устранить последствия самовольного строительства, предусмотрев два возможных варианта: либо подать в строительное управление необходимые документы для размещения сезонного кафе на соответствующем земельном участке, либо снести спорное строение.

20 мая 2020 года Административный окружной суд удовлетворил заявление Приеде об отмене решения строительного управления от 23 марта 2018 года и обязал думу издать административный акт о сносе здания.

Позже в Верховный суд поступила кассационная жалоба Юрмальской городской думы, к которой присоединилось и Lauris Restaurant Service.

Верховный суд оценил доводы кассационной жалобы и признал, что у него не возникло сомнений в законности обжалуемого решения. Суд отказал в возбуждении кассационного производства.

Таким образом, судебное решения о сносе здания вступило в законную силу.

Согласно информации Firmas.lv, доли капитала Lauris Restaurant Service принадлежат Лаурису Алексееву (29,97%), Янису Карклиньшу (20,03%) и ООО Apetite36 (50%), владельцами которого являются Алексеев (80%) и Карклиньш (20%).

В настоящее время ресторан «36. līnija» в Дубулты обслуживает компания Apetite36.