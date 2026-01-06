Baltijas balss logotype
«Вылила воду, а надо было бросать одеяла»: в Салдусе у женщины загорелся плоский телевизор 0 1319

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Вылила воду, а надо было бросать одеяла»: в Салдусе у женщины загорелся плоский телевизор
ФОТО: скриншот видео TV3

В выходные помощь спасателей понадобилась жителям трёхэтажного дома недалеко от Салдуса. В одной из квартир вспыхнул пожар, и дым от возгорания оказался настолько густым, что нескольких человек из здания пришлось выводить с помощью спасательных масок, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Чёрные закопчённые паутины, покрывающие потолок лестничной клетки, едва колышутся, напоминая жителям о недавних событиях на первом этаже, где днём в одной из квартир произошёл пожар.

Хозяйка квартиры подчёркивает, что более серьёзных последствий удалось избежать лишь потому, что она сама находилась дома. Она также коротко объяснила, как начался пожар:

«Загорелся телевизор, поэтому воняло пластмассой. Телевизор был плоский, но довольно старый. Я сразу залила его водой, а надо было одеяло бросать. Одна комната выгорела. Я телевизор не смотрела, наверное, загорелась розетка».

Пламя первым заметили жители дома напротив, которые и вызвали спасателей. А соседи пострадавшей женщины поняли, что что-то загорелось по соседству, только когда в своих квартирах почувствовали неприятный запах.

«Дыма было много, ничего не было видно», — рассказывает сосед Кристап.

«Было страшно, я почувствовала запах гари. Сначала подумала, что у нас дома что-то горит. Муж открыл дверь — и в квартиру повалил дым. Мы вышли на балкон, и пламя уже было потушено, а потом через некоторое время пожарные вывели ребёнка в маске», — рассказывает соседка Анния.

Ни в загоревшейся квартире, ни у соседей сверху не было датчика дыма, который, возможно, помог бы быстрее понять, что начался пожар. Но произошедшее заставило задуматься, не стоит ли установить такое устройство у себя дома.

«У нас нет датчика. Дыма было очень много. Сейчас серьёзно думаем, что его всё-таки надо», — говорит Анния.

Всего спасатели эвакуировали из здания пять человек, используя спасательные маски. Пожар удалось ликвидировать в течение часа.

ТВ3

