Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трагическая судьба двух братьев в Турне… Сгорели прямо в своем доме 0 1238

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

Трагической выдалась ночь в Турне, недалеко от Валки. В небольшом посёлке, где ежедневно проживает менее 100 человек, в результате пожара погибли два брата. Местные жители глубоко переживают утрату, но понимают, что предотвратить случившееся было невозможно — беда произошла ночью, когда все вокруг уже спали, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Вокруг сгоревшего частного дома натянута лента, запрещающая вход посторонним. Она закреплена как за стоящий рядом автомобиль, так и за пчелиные ульи, расставленные по периметру. От здания почти ничего не осталось.

Вызов спасатели получили незадолго до трёх часов ночи. Ближайшие соседи находились в нескольких сотнях метров, поэтому, скорее всего, пожар был замечен уже тогда, когда пламя охватило весь дом.

Первой тревогу заметила одна из жительниц посёлка, которая давно страдает от бессонницы. На этот раз её недуг помог вовремя заметить, что на окраине происходит трагедия.

Женщина в стрессовом состоянии разбудила домочадцев. Её муж решил, что нужно позвонить пожарным, так как, несмотря на высокое пламя, не было уверенности, что службы уже осведомлены о происшествии. И оказалось, что действительно — информации ещё не было.

«Такая тишина… Когда я проснулась, уже было слишком поздно», — рассказывает соседка.

Чтобы потушить пожар, спасатели провели в Турне более семи часов. ГПСС сообщает, что горел одноэтажный деревянный жилой дом на площади 120 квадратных метров. В огне погибли два человека.

Местные рассказывают, что погибшие были давно проживавшими в доме жителями посёлка. Так как в Турне живёт менее 100 человек, утрата ощущается особенно остро — все друг друга знают. Соседи говорят, что там жили два брата. По словам одной из жительниц, один из них ещё днём накануне заходил к ней домой.

По факту произошедшего начат уголовный процесс, полиция выясняет причины возгорания.

TV3

Читайте нас также:
#пожар #трагедия #спасатели #уголовный процесс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Задержанный прошлым летом гражданин Латвии по заданию РФ собирал сведения о складах вооружений
Изображение к статье: В Торнякалнсе снова прогремел взрыв. Где на этот раз?
Изображение к статье: Спецслужбы оценили возможность взрывов, убийств и прочих терактов в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео