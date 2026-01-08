Трагической выдалась ночь в Турне, недалеко от Валки. В небольшом посёлке, где ежедневно проживает менее 100 человек, в результате пожара погибли два брата. Местные жители глубоко переживают утрату, но понимают, что предотвратить случившееся было невозможно — беда произошла ночью, когда все вокруг уже спали, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Вокруг сгоревшего частного дома натянута лента, запрещающая вход посторонним. Она закреплена как за стоящий рядом автомобиль, так и за пчелиные ульи, расставленные по периметру. От здания почти ничего не осталось.

Вызов спасатели получили незадолго до трёх часов ночи. Ближайшие соседи находились в нескольких сотнях метров, поэтому, скорее всего, пожар был замечен уже тогда, когда пламя охватило весь дом.

Первой тревогу заметила одна из жительниц посёлка, которая давно страдает от бессонницы. На этот раз её недуг помог вовремя заметить, что на окраине происходит трагедия.

Женщина в стрессовом состоянии разбудила домочадцев. Её муж решил, что нужно позвонить пожарным, так как, несмотря на высокое пламя, не было уверенности, что службы уже осведомлены о происшествии. И оказалось, что действительно — информации ещё не было.

«Такая тишина… Когда я проснулась, уже было слишком поздно», — рассказывает соседка.

Чтобы потушить пожар, спасатели провели в Турне более семи часов. ГПСС сообщает, что горел одноэтажный деревянный жилой дом на площади 120 квадратных метров. В огне погибли два человека.

Местные рассказывают, что погибшие были давно проживавшими в доме жителями посёлка. Так как в Турне живёт менее 100 человек, утрата ощущается особенно остро — все друг друга знают. Соседи говорят, что там жили два брата. По словам одной из жительниц, один из них ещё днём накануне заходил к ней домой.

По факту произошедшего начат уголовный процесс, полиция выясняет причины возгорания.

