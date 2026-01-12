Baltijas balss logotype
Задержаны пять граждан Латвии, нелегально проникших в Россию

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Задержаны пять граждан Латвии, нелегально проникших в Россию

Рано утром в субботу пять человек пересекли эстонско-российскую границу на Теплом озере; их задержали российские пограничники. Позже выяснилось, что нарушителями оказались граждане Латвии, сообщило эстонское издание Postimees.

11 января около 7:20 эстонский пограничник, несший службу на Теплом озере, обнаружил, что пять человек покинули территорию Эстонии и проследовали в Россию.

Долго гулять по России им не пришлось – прибывшее на место происшествия российское судно на воздушной подушке доставило нарушителей на кордон.

Просидеть под стражей латвийцам пришлось двое суток. Во второй половине того же дня пограничный представитель РФ сообщил, что задержанные являются гражданами Латвийской Республики. После встречи, состоявшейся в понедельник в 12:00, им разрешили вернуться в Эстонию.

Впрочем, граждане Латвии на границе Эстонии и России – это еще не удивительно. Уровень космополитизма бывает и покруче.

Так, 9 января на пограничном пункте Койдула при выезде из Эстонии пограничники проверили трех граждан Израиля и обнаружили, что они находились на территории Шенгенской зоны без законных оснований четыре дня. Двум израильтянам запретили въезд на шесть месяцев, а одному — на три месяца.

А 10 января на пограничном пункте Лухамаа при выезде из Эстонии пограничники обнаружили нелегального гражданина Азербайджана. Мужчине вынесли предписание покинуть Эстонию, запретили въезд в Шенгенскую зону на полтора года и оштрафовали на 200 евро.

#Эстония #Израиль #граница #Латвия #Азербайджан #Россия
(2)
  • р
    реалист
    13-го января

    Однако, какое избирательное правосудие: гражданину Азербайджана запретили въезд в Шенгенскую зону на полтора года, а гражданам израиля — на на шесть и на три месяца.. Чем израильская "гражданва" отличается от граждан прочих стран? Тем, что у обрезанных больше прав?

    10
    3
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    12-го января

    Итог: латвийцы мелковато плавают в водах не очень тёплого в эту пору Тёплого озера, пограничного меж Эстонией и Россией. Им бы взять да поучиться у украинских уклонистов ("ухылянтов"), как надо преодолевать междержавные кордоны, голосуя ногами против братоубийственной междуусобной войны в интересах бенефициарных корпораций, ВПК и олигархов.

    14
    5

