«Трагедия этой ситуации заключалась в крайне коротком промежутке времени — с момента вызова газовой службы», — так о взрыве газа в Риге на улице Баускас рассказала в эфире TV24 председатель правления АО «Gaso» Илзе Петерсоне-Годмане, пишет nra.lv.

На вопрос, не должен ли был работник «Gaso» немедленно объявить чрезвычайную ситуацию и вызвать эвакуацию дома, когда житель открыл дверь квартиры и увидел, что все газовые сигнализаторы кричат и мигают, Петерсоне-Годмане ответила, что именно это и произошло. Газовая служба прибыла через восемь минут после вызова. Затем понадобилось ещё около десяти минут, чтобы сотрудники «Gaso» обошли все этажи дома и добрались до нужного.

Параллельно на место были вызваны Государственная пожарно-спасательная служба и Государственная полиция, поскольку только с их помощью можно попасть в квартиру. Эти службы также взяли на себя эвакуацию жителей.

«Но уже через полторы минуты произошёл взрыв. Так что время оказалось крайне неблагоприятным именно в этой ситуации и, скорее всего, именно оно стало решающим фактором в образовании взрыва газовоздушной смеси. Взрыва можно было бы избежать, если бы сразу появилась возможность провести вентиляцию», — отметила Илзе Петерсоне-Годмане.

