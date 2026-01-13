Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас 4 4235

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Gaso рассказали, что произошло в роковые 18 минут на улице Баускас

«Трагедия этой ситуации заключалась в крайне коротком промежутке времени — с момента вызова газовой службы», — так о взрыве газа в Риге на улице Баускас рассказала в эфире TV24 председатель правления АО «Gaso» Илзе Петерсоне-Годмане, пишет nra.lv.

На вопрос, не должен ли был работник «Gaso» немедленно объявить чрезвычайную ситуацию и вызвать эвакуацию дома, когда житель открыл дверь квартиры и увидел, что все газовые сигнализаторы кричат и мигают, Петерсоне-Годмане ответила, что именно это и произошло. Газовая служба прибыла через восемь минут после вызова. Затем понадобилось ещё около десяти минут, чтобы сотрудники «Gaso» обошли все этажи дома и добрались до нужного.

Параллельно на место были вызваны Государственная пожарно-спасательная служба и Государственная полиция, поскольку только с их помощью можно попасть в квартиру. Эти службы также взяли на себя эвакуацию жителей.

«Но уже через полторы минуты произошёл взрыв. Так что время оказалось крайне неблагоприятным именно в этой ситуации и, скорее всего, именно оно стало решающим фактором в образовании взрыва газовоздушной смеси. Взрыва можно было бы избежать, если бы сразу появилась возможность провести вентиляцию», — отметила Илзе Петерсоне-Годмане.

nra.lv

Читайте нас также:
#Рига #взрыв #трагедия #эвакуация #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
5
7
0
2
6

Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    13-го января

    Если всё как пишет оператор и СМИ, то этот человек уже 10 раз должен бы задохнуться в своей квартире, а так бодрый, находясь в массе газа, спокойно открывал дверь и ничего ему, не вяжется как- то, по их информации газ вообще не вреден. Кстати, кто не знает, газ без запаха, вонючку ему добавляют специально, чтобы вовремя среагировал человек

    5
    1
  • З
    Злой
    13-го января

    Если бы вы не пришли из-за каких-то пару евро убытков, и люди были живы и квартиры бы не пропали, а так, из-за жадности оператора все жильцы будут сосать и могут уже в банк бежать за ипотекой на новую квартиру, вас не пустят в свою малосемейку.

    8
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го января

    А в GASO действительно компетентные люди работают? Значит два "специалиста" слышать бешеную звуковую сигнализацию датчиков и нестерпимый запах газа и вместо звонка в 112 о срочной эвакуации всего дома идут совершать поквартирный обход. Т.е. они идиоты? Или как?

    21
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го января

    Т.е. система экстренного оповещения по адресам и номерам сотовых телефонов как не работала, так и не работает.

    20
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Спасатели помогли двум детям выбраться со льда в Риге
Изображение к статье: Ни один автовладелец не захочет видеть такую картину…
Изображение к статье: Чудесно спасшийся рыболов до и после невольного путешествия. Иконка видео
Изображение к статье: Зимой нет оснований ругать медленных водителей — низкая скорость предупреждает о риске

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: Все относительно в нашем мире. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Китайские ученые научились извлекать более 98% золота из старых телефонов
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео