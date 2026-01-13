На этих выходных в Улброке Ропажского края произошёл ещё один инцидент с летальным исходом. Погиб пожилой мужчина. Не исключается, что водителя подвело здоровье, сообщает передача Degpunktā (TV3).

В субботу утром в Улброке погиб водитель автомобиля. Мужчина ехал в сторону Риги, в направлении кольцевой развязки, однако по неясным причинам его путь закончился у дорожного ограждения на встречной полосе. Живущие напротив сразу после происшествия слышали разные версии случившегося. Самые свежие подробности рассказала одна из соседок.

"Она сказала, что ему стало плохо, что он умер прямо на дороге. И потом оказался там, в канаве. [Почему она думает, что ему стало плохо?] Кто-то из дома уже был там, когда врачи его реанимировали и делали искусственное дыхание", — рассказал Гунар, который слышал эти разговоры.

После удара у автомобиля сломались бампер и фара со стороны водителя. Водителю было 69 лет, и вполне возможно, что всё произошло именно так, как рассказывают местные жители: мужчине стало плохо, и, потеряв контроль над машиной, он врезался в ограждение. После трагического происшествия у сломанных перил были возложены цветы и зажжены свечи. В Государственной полиции начат уголовный процесс.

TV3