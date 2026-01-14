Baltijas balss logotype
ЧП и криминал
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ни один автовладелец не захочет видеть такую картину…
ФОТО: скриншот видео TV3

Во вторник около 11:30 дня на улице Густава Земгала в Риге образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам полиции пришлось на час перекрыть движение в сторону центра, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW. Несмотря на то, что машина приземлилась на крышу, водитель серьёзных травм не получил и выбрался из смятой машины ещё до прибытия служб. Однако спасателям пришлось серьёзно потрудиться, чтобы вытащить машину, сообщает передача Degpunktā (TV3).

На улице Густава Земгала в направлении центра сотрудники Государственной полиции перекрыли всю проезжую часть, чтобы спасатели могли как можно быстрее и без помех вытащить влетевший в кювет BMW. Несмотря на то, что автомобиль приземлился на крышу, водитель остался цел и невредим. Он, как обычно, ехал на работу, но, приближаясь к правому краю полосы, наехал на сгребённый на обочину снег, машину занесло, и он потерял управление.

"Я пытался тормозить, крутить руль, но она не слушалась и сразу — в кювет. (Degpunktā: Сильно испугались?) Не успел. (Degpunktā: Когда опомнились, вы уже…) Я уже был там, да. Сразу подумал, как бы быстрее выбраться", — рассказывает водитель Андрей.

Вскоре в салон начала поступать вода, скопившаяся в кювете. Мужчина отстегнул ремень безопасности и, пребывая в шоке, пытался выбраться сам, но это оказалось непросто.

На вопрос, долго ли пришлось ждать помощи, он ответил: "Минут пять, наверное. Хотел руками, ногами выбить стекло, но не получилось — бил, бил, но никак. (Degpunktā: Другие, кто остановились помочь, выбили стекло или как вы выбрались?) Нет, им удалось открыть заднюю дверь. Через неё я и выбрался. (Degpunktā: Сам вылезли или помогли?) Сам вылез."

Сразу после этого на место происшествия прибыли экстренные службы и приступили к работе. Когда вытаскивали автомобиль из кювета, открылся багажник, и всё его содержимое упало в воду. Пока спасатели продолжали работы, водитель с другом при помощи длинного металлического прута вытаскивали промокшие вещи.

Через час машину поставили обратно на колёса и оттащили к обочине. Автомобильная очередь длиной в три с половиной километра вновь двинулась, объезжая место происшествия по левой полосе. Водителю же пришлось задержаться, чтобы дождаться эвакуатора. По его словам, жизнь BMW окончена — автомобиль пойдёт на металлолом.

TV3

  • А
    Андрей
    14-го января

    А мужику советую подключить юристов и выставить претензию городской администрации за неадекватное состояние дорожного покрытия, приведшего к аварии с риском для жизни! А с некоторого ракурса, это также можно рассматривать, как халатное вредительство и даже покушение на убийство! Всё зависит от таланта юристов.

    32
    4
  • MiU
    Made in USSR
    Андрей
    14-го января

    Начнём с того, что против фразы, взятой из ПДД: "водитель должен выбирать скорость в соответствии с условиями движения и видимостью" трудно спорить юристам, какими бы они ни были крутыми. Во-вторых, ни ты, ни я там на месте не были. И коэффициент сцепления с дорогой не замеряли. Равно как не определяли соответсвие шин условиям эксплуатации в зимний период (обращаем внимание на текст, взятый с сайта CSDD: "Ieteicams neizmantot riepas, kas vecākas par pieciem, sešiem gadiem") А вот полиция и страховщики это уже сделали. И протектор замерили. Посему абсолютно не вижу смысла ломать копья после драки, особенно если тебя там не было. Тем более бросаться фразами, типа "покушение на убийство". "Я так думаю" (с)

    8
    3
  • А
    Андрей
    14-го января

    "Сгрёбанный на обочину снег". А у нас в городе снег хоть где-то вывозят? Или только сгребают к краю обочины? И посыпают посыпкой, чтобы из снега выдавить воду? Чтобы затем оно снова застыло. Наблюдаю картину почти везде:

    • там где наиболее интенсивное движение (например на одной из 2-х полос) - снег сгребают на обочины
    • в остальных местах - в лучшем случае посыпка реагентов По всему городу - болото! Посмотрите хоть на Бривибас! Например в районе между Матиса и Таллинас. Центральная улица столицы - а впечатление, что глухая провинция. Хоть бои грязевые устраивай. Про остальные улицы и микрорайоны вообще молчу. А дороги 3-й, 4-й категории, как обычно, лягут на плечи автовладельцев. Вернее - ремонт авто. За те несколько дней, сколько был снег и мороз (причём снег шёл далеко не каждый день) на внутриквартальных дорога образовался плотный слой утрамбованного снега, местами переходящего в откровенный лёд! Благо, что колея ещё не слишком глубокая - можно выезжать. Но и зима ещё не закончилась!!! Вот честно хочется отловить ответственных за это безобразие в городских службах и также депутатов, ответственных за это направление. И задать им пару ласковых вопросов.
    33
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Андрей
    14-го января

    А у нас в городе снег хоть где-то вывозят? -- Нет, не вывозят, потому что в Рижской думе на это денег нет. Они все были израсходованы на премии депутатов, чтобы они смогли отдохнуть на курортах в Рождественские праздники. И депутаты этой возможностью воспользовались полностью, поэтому денег на уборку улиц, у мэрии города Риги нет!

    20
    1
