Во вторник около 11:30 дня на улице Густава Земгала в Риге образовалась пробка длиной в три с половиной километра. Сотрудникам полиции пришлось на час перекрыть движение в сторону центра, чтобы вытащить из кювета автомобиль BMW. Несмотря на то, что машина приземлилась на крышу, водитель серьёзных травм не получил и выбрался из смятой машины ещё до прибытия служб. Однако спасателям пришлось серьёзно потрудиться, чтобы вытащить машину, сообщает передача Degpunktā (TV3).

На улице Густава Земгала в направлении центра сотрудники Государственной полиции перекрыли всю проезжую часть, чтобы спасатели могли как можно быстрее и без помех вытащить влетевший в кювет BMW. Несмотря на то, что автомобиль приземлился на крышу, водитель остался цел и невредим. Он, как обычно, ехал на работу, но, приближаясь к правому краю полосы, наехал на сгребённый на обочину снег, машину занесло, и он потерял управление.

"Я пытался тормозить, крутить руль, но она не слушалась и сразу — в кювет. (Degpunktā: Сильно испугались?) Не успел. (Degpunktā: Когда опомнились, вы уже…) Я уже был там, да. Сразу подумал, как бы быстрее выбраться", — рассказывает водитель Андрей.

Вскоре в салон начала поступать вода, скопившаяся в кювете. Мужчина отстегнул ремень безопасности и, пребывая в шоке, пытался выбраться сам, но это оказалось непросто.

На вопрос, долго ли пришлось ждать помощи, он ответил: "Минут пять, наверное. Хотел руками, ногами выбить стекло, но не получилось — бил, бил, но никак. (Degpunktā: Другие, кто остановились помочь, выбили стекло или как вы выбрались?) Нет, им удалось открыть заднюю дверь. Через неё я и выбрался. (Degpunktā: Сам вылезли или помогли?) Сам вылез."

Сразу после этого на место происшествия прибыли экстренные службы и приступили к работе. Когда вытаскивали автомобиль из кювета, открылся багажник, и всё его содержимое упало в воду. Пока спасатели продолжали работы, водитель с другом при помощи длинного металлического прута вытаскивали промокшие вещи.

Через час машину поставили обратно на колёса и оттащили к обочине. Автомобильная очередь длиной в три с половиной километра вновь двинулась, объезжая место происшествия по левой полосе. Водителю же пришлось задержаться, чтобы дождаться эвакуатора. По его словам, жизнь BMW окончена — автомобиль пойдёт на металлолом.

