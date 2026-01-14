Во вторник по соображениям безопасности был запрещён въезд в Латвию четырём иностранным гражданам, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране (ГПО).

Въезд запрещён трём гражданам Беларуси и одному гражданину России. Все они были возвращены в страны выезда.

Тем временем в пункте пограничного контроля «Гребнево» был выявлен выезжающий из Латвии гражданин Узбекистана, предъявивший поддельные талоны о техническом осмотре грузового автомобиля и прицепа. Против него возбуждено административное дело.

В пункте пограничного контроля «Патерниеки» был задержан гражданин Беларуси, у которого не было действующей визы или вида на жительство в странах Шенгенской зоны. Он также привлечён к административной ответственности.

В ходе иммиграционного контроля на территории страны нарушения правил въезда или пребывания были выявлены у одного гражданина Литвы, одного гражданина Эфиопии и одного гражданина Египта.

За нарушения в сфере эксплуатации транспортных и плавсредств сотрудники пограничной охраны привлекли к административной ответственности или отказали во въезде 19 лицам — пяти гражданам Беларуси, трём гражданам Сербии, трём Узбекистана, трём Латвии, двум Казахстана, а также по одному гражданину России, Киргизии и Молдовы.

За прошедшие сутки попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы зафиксировано не было.