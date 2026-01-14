Во вторник по соображениям безопасности был запрещён въезд в Латвию четырём иностранным гражданам, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране (ГПО).
Въезд запрещён трём гражданам Беларуси и одному гражданину России. Все они были возвращены в страны выезда.
Тем временем в пункте пограничного контроля «Гребнево» был выявлен выезжающий из Латвии гражданин Узбекистана, предъявивший поддельные талоны о техническом осмотре грузового автомобиля и прицепа. Против него возбуждено административное дело.
В пункте пограничного контроля «Патерниеки» был задержан гражданин Беларуси, у которого не было действующей визы или вида на жительство в странах Шенгенской зоны. Он также привлечён к административной ответственности.
В ходе иммиграционного контроля на территории страны нарушения правил въезда или пребывания были выявлены у одного гражданина Литвы, одного гражданина Эфиопии и одного гражданина Египта.
За нарушения в сфере эксплуатации транспортных и плавсредств сотрудники пограничной охраны привлекли к административной ответственности или отказали во въезде 19 лицам — пяти гражданам Беларуси, трём гражданам Сербии, трём Узбекистана, трём Латвии, двум Казахстана, а также по одному гражданину России, Киргизии и Молдовы.
За прошедшие сутки попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы зафиксировано не было.
