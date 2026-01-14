«Королева марафонов» Елена Блиновская (44) сменила роскошную жизнь на колонию. В марте прошлого года Савёловский суд Москвы вынес ей приговор: пять лет колонии общего режима, штраф в размере 1 миллиона рублей и четырёхлетний запрет на администрирование сайтов. С учётом домашнего ареста и пребывания в СИЗО сидеть ей осталось примерно 1 год и 10 месяцев. Журналисты побеседовали с отцом Елены — Олегом Анатольевичем Останиным.

— Олег Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как у Елены дела в колонии? Нормальные ли условия содержания?

— Я приезжал в колонию, вчера мы с Еленой как раз виделись, но состояние у неё не особо хорошее, никаких особых условий для неё нет, наоборот. Обычные тюремные условия. Всего хватает, кормят хорошо, свидания разрешают. Сидит в отряде с шестьюдесятью людьми.

— Как она себя чувствует? Как здоровье?

— Немножко в подавленном состоянии. Простыла, кашляет. Даже в санчасти лежала.

— Ей удалось найти общий язык с другими заключёнными?

— Я думаю, что да.

— Чем она занимается в колонии? Некоторые шьют, кто-то работает на кухне. А у Елены какие обязанности?

— Она шьёт.

— Дети или муж её навещали?

— Нет. У неё никто не был, кроме меня. Свидания разрешают редко, и через стекло. Правда, одновременно могут приехать сразу несколько человек. Но телефон один. Следующая встреча только 24–25 февраля. А муж на СВО, ему приехать сложно — нужно отпрашиваться. Так что раньше февраля никто не приедет, а потом члены семьи будут навещать по возможности.

— Что Елена просит из передач?

— Передаю то, что положено — овощи, фрукты.

— Елена читает книги?

— Пока точно не знаю. Но думаю, что да — там есть библиотека. Говорит, что в свободное время занимается саморазвитием.

— А письма вы ей пишете?

— Пишем друг другу, писать можно хоть каждый день. Но идут они долго: по электронной почте — примерно десять дней. Лена вот полтора месяца сидела, всем написала. В основном мужу. Может, каждый день пишет, но пришли они только недавно. О чём пишет — не скажу: это личное. Но, конечно, любит и скучает — а как не скучать!

— Елена уже говорила, чем займётся после освобождения?

— Вот этого я не знаю. Мне кажется, она и сама пока не знает. Решит, когда освобождение будет ближе.

— Будете подавать кассационную жалобу?

— Будем бороться до победы, пока есть такая возможность — планируем обжаловать.