Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Знаменитая блогерка Елена Блиновская свое 45-летие встретит в тюрьме 1 1062

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Огромное состояние не уберегло ее от неволи.

Огромное состояние не уберегло ее от неволи.

Электронная почта в российскую зону идет 10 дней.

«Королева марафонов» Елена Блиновская (44) сменила роскошную жизнь на колонию. В марте прошлого года Савёловский суд Москвы вынес ей приговор: пять лет колонии общего режима, штраф в размере 1 миллиона рублей и четырёхлетний запрет на администрирование сайтов. С учётом домашнего ареста и пребывания в СИЗО сидеть ей осталось примерно 1 год и 10 месяцев. Журналисты побеседовали с отцом Елены — Олегом Анатольевичем Останиным.

— Олег Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как у Елены дела в колонии? Нормальные ли условия содержания?

— Я приезжал в колонию, вчера мы с Еленой как раз виделись, но состояние у неё не особо хорошее, никаких особых условий для неё нет, наоборот. Обычные тюремные условия. Всего хватает, кормят хорошо, свидания разрешают. Сидит в отряде с шестьюдесятью людьми.

— Как она себя чувствует? Как здоровье?

— Немножко в подавленном состоянии. Простыла, кашляет. Даже в санчасти лежала.

— Ей удалось найти общий язык с другими заключёнными?

— Я думаю, что да.

— Чем она занимается в колонии? Некоторые шьют, кто-то работает на кухне. А у Елены какие обязанности?

— Она шьёт.

— Дети или муж её навещали?

— Нет. У неё никто не был, кроме меня. Свидания разрешают редко, и через стекло. Правда, одновременно могут приехать сразу несколько человек. Но телефон один. Следующая встреча только 24–25 февраля. А муж на СВО, ему приехать сложно — нужно отпрашиваться. Так что раньше февраля никто не приедет, а потом члены семьи будут навещать по возможности.

— Что Елена просит из передач?

— Передаю то, что положено — овощи, фрукты.

— Елена читает книги?

— Пока точно не знаю. Но думаю, что да — там есть библиотека. Говорит, что в свободное время занимается саморазвитием.

— А письма вы ей пишете?

— Пишем друг другу, писать можно хоть каждый день. Но идут они долго: по электронной почте — примерно десять дней. Лена вот полтора месяца сидела, всем написала. В основном мужу. Может, каждый день пишет, но пришли они только недавно. О чём пишет — не скажу: это личное. Но, конечно, любит и скучает — а как не скучать!

— Елена уже говорила, чем займётся после освобождения?

— Вот этого я не знаю. Мне кажется, она и сама пока не знает. Решит, когда освобождение будет ближе.

— Будете подавать кассационную жалобу?

— Будем бороться до победы, пока есть такая возможность — планируем обжаловать.

Читайте нас также:
#суд #тюрьма #суд #блогер #свидание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    14-го января

    Там ей и место...

    6
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Количество вызовов ГПСС в развлекательные заведения, бары и пабы невелико
Изображение к статье: По соображениям безопасности въезд в Латвию запрещён четырём иностранцам
Изображение к статье: Спасатели помогли двум детям выбраться со льда в Риге
Изображение к статье: Ни один автовладелец не захочет видеть такую картину…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Может ли питомец испытывать аллергию на человека?
В мире животных
Изображение к статье: Не спешите менять счётчики: ЦЗПП опровергает заявления поставщиков услуг
Наша Латвия
Изображение к статье: На Солнце произошла мощная вспышка
Техно
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео