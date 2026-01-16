Сотрудники Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии изъяли из продажи мясные продукты с истёкшим сроком годности. Это произошло в магазине «Mere» на улице Ликснас, 9а, в Риге, сообщили bb.lv в службе.

Кроме того, в ходе проверки ПВС выявил факты подделки сроков годности пищевых продуктов.

В службе сообщили, что из продажи изъято 64 килограмма различных мясных изделий, в том числе жареный бекон, холодное мясо, сосиски горячего копчения, охлаждённая свиная лопатка, горячего копчения свиной окорок и горячего копчения свиная рулька.

ПВС поясняет, что проверка была проведена на основании жалобы потребителя. По выявленным нарушениям начат процесс об административном правонарушении, информирует ПВС.

С учётом выявленных фактов ПВС в дальнейшем будет уделять магазинам «Mere» повышенное внимание.

Магазины сети «Mere» принадлежат зарегистрированной в Сербии компании «SKTrade DOO Beograd», а конечным бенефициаром является гражданин России Сергей Шнайдер. Магазины «Mere» начали работу в Латвии в марте 2021 года.