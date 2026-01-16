Baltijas balss logotype
В Вентспилсе пенсионер отказался дуть в трубочку: в результате получил срок, лишился прав и авто 0 1315

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Вентспилсе пенсионер отказался дуть в трубочку: в результате получил срок, лишился прав и авто
ФОТО: LETA

В конце минувшего года прокурор прокуратуры Северного Курземе вынес предписание о наказании для водителя, который отказался пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Наказание оказалось очень серьезным, пишет kriminal.lv.

Водителя (пенсионера), который управлял авто Honda Civic, 13 декабря остановили в Вентспилсе на парковке около магазина. Местные полицейские заподозрили, что водитель был пьян и решили проверить. Но тот отказался пройти тест.

В связи с отказом водителя было начато уголовное дело.

Напомним, с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве за отказ от теста на алкоголь - уже более года за это грозит уголовная ответственность.

В ходе разбирательства водитель свою вину признал и выразил раскаяние. Однако, от сурового наказания это пенсионера не спасло.

Вот, что прокурор Науриса Пинковскиса определил пенсионеру:

  • Условный срок (надзор за провинившимся) в течение 1 год и 6 месяцев;

  • Лишение водительских прав на 5 лет;

  • Автомобиль Honda Civic, на которой ранее уже был наложен арест, конфисковать и передать МВД.

  • Взыскать в пользу государства расходы на автомобиль Honda Civic (прием, перемещение и хранение после ареста) - 490,09 евро.

Что грозит за отказ от алкотеста

С 1 января 2025 года для водителей автотранспорта отказ от теста на алкоголь приведет к уголовной ответственности.

За отказ от прохождения теста на алкогольное или наркотическое опьянение предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, краткосрочного лишения свободы или пробации (полицейского надзора) с лишением прав на управление транспортным средством сроком на пять лет.

Ранее нетрезвому водителю было выгодно отказаться от теста и добиться проверки в медучреждении — тем самым выиграв время, за которое концентрация алкоголя снизится, что, возможно, позволит избежать ответственности, в том числе уголовной.

#полиция #криминал #алкоголь #наказание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
5
1
2
0
1

