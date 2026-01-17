Baltijas balss logotype
Полиция пока не выдвигает конкретных версий пожара в Крусткалны 0 246

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.01.2026
LETA
Изображение к статье: Полиция пока не выдвигает конкретных версий пожара в Крусткалны
ФОТО: LETA

Государственная полиция пока не выдвигает конкретных версий о причинах пожара в жилом доме в поселке Крусткалны, и больше ясности появится только после получения экспертных заключений, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Государственной полиции.

В настоящее время полиция не может назвать примерные сроки завершения экспертиз.

Уже сообщалось, что в пятницу утром в поселке Крусткалны Кекавской волости в результате пожара погибли двое детей. Вчера телеканал TV3 сообщил, что женщина, которая, предположительно, является матерью погибших детей, находится на лечении в больнице в тяжелом состоянии. Третий ребенок, четырехлетняя девочка, которая также пострадала в трагедии, находится в Детской больнице.

Госполиция начала уголовный процесс по разделу Уголовного закона о преступлениях против собственности.

#пожар #трагедия #уголовный процесс #LETA #преступления #дети
