Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После пожара в Кекаве, в котором погибли двое детей, остаётся много вопросов без ответа 3 3311

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: После пожара в Кекаве, в котором погибли двое детей, остаётся много вопросов без ответа
ФОТО: LETA

Трагический пожар произошёл в посёлке Крусткалнс Кекавского края. Накануне рано утром огонь охватил многоквартирный дом. Погибли двое детей. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице, в том числе маленький ребёнок, сообщают Новости TV3.

Пять часов спустя после трагического пожара в совремённом пригородном посёлке царила тишина. Здесь работали только пожарные, полицейские и медики. К дому подъехали и сотрудники похоронного бюро, чтобы увезти тела погибших. За происходящим наблюдали соседи из соседних домов. Перед камерой они говорить не хотели.

Пожар вспыхнул в квартире около 4:00 утра. Как рассказала журналистам женщина из соседней квартиры, она проснулась в задымлённом помещении и сразу же эвакуировалась с семьёй через балкон. Она также указала, что в соседней квартире жила семья с тремя детьми, двое из которых трагически погибли (девочка 3-х лет и мальчик 13-ти лет).

LET_24888966.jpg

Огонь, вероятнее всего, возник в квартире на первом этаже. Затем он охватил весь первый этаж, лестничную клетку и фасад дома. Пожарные получили вызов в 4:59. Из горящего здания они спасли 29 человек. Ещё 15 человек покинули дом самостоятельно.

«Горели в общей сложности 165 квадратных метров. Были эвакуированы 29 человек. Из них — два погибших, несовершеннолетние. В медицинские учреждения были госпитализированы трое, в том числе один несовершеннолетний. Причина пожара на данный момент неизвестна. Проводятся первоначальные процессуальные действия», — сообщил начальник участка Огрского отделения Рижского регионального управления Государственной полиции Марис Хмельницкий.

Женщина, которая, возможно, является матерью погибших детей, находится в тяжёлом состоянии в больнице. О её третьем ребёнке — четырёхлетней девочке, также пострадавшей в трагедии, в настоящее время заботятся медики Детской клинической университетской больницы. Третий человек, отравившийся угарным газом во время пожара, тоже был госпитализирован, но к полудню был выписан.

LET_24888972.jpg

Частный посёлок «Jaunlazdu mājas» был построен 18 лет назад. Здесь находятся 10 многоквартирных домов с 280 квартирами. В морозное утро пятницы без крыши над головой остались почти 40 человек. Управляющая компания ООО «Fortium.lv» нашла для них временное жильё.

«На данный момент мы связались со всеми своими арендаторами, жителями, и обеспечили жильём тех, кому это необходимо. Те, кто может остаться у родственников или друзей, остаются у них. Тем, кому нужно жильё, мы предоставляем его в рамках текущего проекта или в других наших объектах», — говорит член правления Fortium Артур Добровольский.

Все дома в посёлке застрахованы, и в квартирах были установлены дымовые детекторы. Однако, как утверждают очевидцы, сработали они только тогда, когда большинство жителей уже успели эвакуироваться. Тем временем люди всё ещё ждут разрешения от служб на возвращение в дом, чтобы забрать свои вещи.

«Сейчас ещё уточняются все необходимые потребности. Как только они будут известны — мы готовы действовать. Мы на связи с управляющим, вскоре встретимся с ним, чтобы точно определить, что он может обеспечить и что предложит. После этого будет понятно, что ещё необходимо со стороны самоуправления», — сообщил заместитель председателя думы Кекавского края Айгар Витолс.

На вопрос о том, получит ли семья погибших детей специальную поддержку, он ответил: «Обязательно. Будет предоставлено всё необходимое. Мы уже обратились в Центр защиты прав детей, который прибудет на место, если потребуется такая помощь».

Государственная полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против имущества. Расследование причин пожара продолжается.

TV3

Читайте нас также:
#пожар #жилье #медицина #страхование #помощь #трагедия #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
5
3
0

Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    17-го января

    Очередной пример того что нет в таких домах частной собственности, например, я в свой дом не то что спокойно войду если вдруг с ним что-то случится (ттт) конечно, но я даже не пущу какие-то службы или инспекторов на свою территорию.

    5
    3
  • З
    Злой
    Злой
    17-го января

    Минусовщикам- не то что не пущу, а даже бошки им отстрелю за попытку войти на мою частную территорию!

    3
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го января

    В заголовке - в Кекаве, вначале статьи уже - в Крускалнсе? Где в действительности?

    2
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зверь из сети преследовал самых слабых. Иконка видео
Изображение к статье: Полиция пока не выдвигает конкретных версий пожара в Крусткалны
Иконка видео
Изображение к статье: С начала года не было ни одной попытки незаконного пересечения белорусско-латвийской границы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: Так мы соседей не догоним...
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Кадр из трейлера
Культура &
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео