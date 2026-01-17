Трагический пожар произошёл в посёлке Крусткалнс Кекавского края. Накануне рано утром огонь охватил многоквартирный дом. Погибли двое детей. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице, в том числе маленький ребёнок, сообщают Новости TV3.

Пять часов спустя после трагического пожара в совремённом пригородном посёлке царила тишина. Здесь работали только пожарные, полицейские и медики. К дому подъехали и сотрудники похоронного бюро, чтобы увезти тела погибших. За происходящим наблюдали соседи из соседних домов. Перед камерой они говорить не хотели.

Пожар вспыхнул в квартире около 4:00 утра. Как рассказала журналистам женщина из соседней квартиры, она проснулась в задымлённом помещении и сразу же эвакуировалась с семьёй через балкон. Она также указала, что в соседней квартире жила семья с тремя детьми, двое из которых трагически погибли (девочка 3-х лет и мальчик 13-ти лет).

Огонь, вероятнее всего, возник в квартире на первом этаже. Затем он охватил весь первый этаж, лестничную клетку и фасад дома. Пожарные получили вызов в 4:59. Из горящего здания они спасли 29 человек. Ещё 15 человек покинули дом самостоятельно.

«Горели в общей сложности 165 квадратных метров. Были эвакуированы 29 человек. Из них — два погибших, несовершеннолетние. В медицинские учреждения были госпитализированы трое, в том числе один несовершеннолетний. Причина пожара на данный момент неизвестна. Проводятся первоначальные процессуальные действия», — сообщил начальник участка Огрского отделения Рижского регионального управления Государственной полиции Марис Хмельницкий.

Женщина, которая, возможно, является матерью погибших детей, находится в тяжёлом состоянии в больнице. О её третьем ребёнке — четырёхлетней девочке, также пострадавшей в трагедии, в настоящее время заботятся медики Детской клинической университетской больницы. Третий человек, отравившийся угарным газом во время пожара, тоже был госпитализирован, но к полудню был выписан.

Частный посёлок «Jaunlazdu mājas» был построен 18 лет назад. Здесь находятся 10 многоквартирных домов с 280 квартирами. В морозное утро пятницы без крыши над головой остались почти 40 человек. Управляющая компания ООО «Fortium.lv» нашла для них временное жильё.

«На данный момент мы связались со всеми своими арендаторами, жителями, и обеспечили жильём тех, кому это необходимо. Те, кто может остаться у родственников или друзей, остаются у них. Тем, кому нужно жильё, мы предоставляем его в рамках текущего проекта или в других наших объектах», — говорит член правления Fortium Артур Добровольский.

Все дома в посёлке застрахованы, и в квартирах были установлены дымовые детекторы. Однако, как утверждают очевидцы, сработали они только тогда, когда большинство жителей уже успели эвакуироваться. Тем временем люди всё ещё ждут разрешения от служб на возвращение в дом, чтобы забрать свои вещи.

«Сейчас ещё уточняются все необходимые потребности. Как только они будут известны — мы готовы действовать. Мы на связи с управляющим, вскоре встретимся с ним, чтобы точно определить, что он может обеспечить и что предложит. После этого будет понятно, что ещё необходимо со стороны самоуправления», — сообщил заместитель председателя думы Кекавского края Айгар Витолс.

На вопрос о том, получит ли семья погибших детей специальную поддержку, он ответил: «Обязательно. Будет предоставлено всё необходимое. Мы уже обратились в Центр защиты прав детей, который прибудет на место, если потребуется такая помощь».

Государственная полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против имущества. Расследование причин пожара продолжается.

TV3