Почувствовав задымление и заметив возгорание, в пятницу один ребёнок остановил проезжающий автомобиль и с помощью взрослых вызвал спасателей, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

В сводке происшествий за сутки ГПСС особо выделила этот вызов, в котором решающую роль сыграли правильные действия ребёнка при возникновении пожара в его доме.

Почувствовав запах дыма и заметив огонь, ребёнок выбежал из дома, остановил проезжавший мимо автомобиль и сообщил, что в доме начался пожар. ГПСС отмечает и действия водителей, которые не остались равнодушными и остановились, увидев ребёнка, отчаянно пытающегося к ним обратиться.

Выслушав рассказ ребёнка, взрослые позвонили по номеру 112, а затем вошли в здание. Площадь возгорания была небольшой, поэтому они начали тушение с помощью огнетушителей до прибытия пожарных.

ГПСС призывает родителей обсудить с детьми правильные действия в случае пожара. Ребёнку нужно объяснить, что при пожаре самое главное — выйти из здания или как можно дальше от очага и дыма, спасать себя и ни в коем случае не прятаться. Также в доме на видном месте можно оставить записку с номером 112, по которому следует звонить в случае беды.

Кроме того, важно, чтобы дети знали: за помощью всегда можно обратиться к взрослым.