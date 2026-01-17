Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ребёнок остановил проезжающую машину и с помощью взрослых предотвратил более крупный пожар 0 670

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

Почувствовав задымление и заметив возгорание, в пятницу один ребёнок остановил проезжающий автомобиль и с помощью взрослых вызвал спасателей, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

В сводке происшествий за сутки ГПСС особо выделила этот вызов, в котором решающую роль сыграли правильные действия ребёнка при возникновении пожара в его доме.

Почувствовав запах дыма и заметив огонь, ребёнок выбежал из дома, остановил проезжавший мимо автомобиль и сообщил, что в доме начался пожар. ГПСС отмечает и действия водителей, которые не остались равнодушными и остановились, увидев ребёнка, отчаянно пытающегося к ним обратиться.

Выслушав рассказ ребёнка, взрослые позвонили по номеру 112, а затем вошли в здание. Площадь возгорания была небольшой, поэтому они начали тушение с помощью огнетушителей до прибытия пожарных.

ГПСС призывает родителей обсудить с детьми правильные действия в случае пожара. Ребёнку нужно объяснить, что при пожаре самое главное — выйти из здания или как можно дальше от очага и дыма, спасать себя и ни в коем случае не прятаться. Также в доме на видном месте можно оставить записку с номером 112, по которому следует звонить в случае беды.

Кроме того, важно, чтобы дети знали: за помощью всегда можно обратиться к взрослым.

Читайте нас также:
#пожар #безопасность #профилактика #обучение #ГПСС #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зверь из сети преследовал самых слабых. Иконка видео
Изображение к статье: Полиция пока не выдвигает конкретных версий пожара в Крусткалны
Иконка видео
Изображение к статье: С начала года не было ни одной попытки незаконного пересечения белорусско-латвийской границы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: Так мы соседей не догоним...
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Кадр из трейлера
Культура &
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео