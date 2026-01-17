Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У задержанных в Плявниеках наркоторговцев изъято более 160 тысяч евро наличными 0 878

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
ФОТО: Youtube

Государственная полиция (ГП) на этой неделе в рижском микрорайоне Плявниеки задержала ранее судимого мужчину и женщину по подозрению в незаконной торговле наркотическими и психотропными веществами в крупном объёме. При обыске у задержанного были обнаружены не только крупные партии наркотиков, но и свыше 160 000 евро наличными, сообщает ЛЕТА со ссылкой на ГП.

Работая в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, правоохранители вышли на 37-летнего мужчину (1986 года рождения), ранее судимого за торговлю наркотиками, и женщину 2002 года рождения. Они занимались продажей наркотиков в Риге. Оба были задержаны 13 января.

Во время задержания у мужчины при себе оказалось 11 таблеток MDMA. При обыске в подсобном помещении его съёмного дома в Плявниекиах полиция обнаружила 12 килограммов таблеток MDMA, 500 граммов амфетамина и 153 585 евро наличными. В его легковом автомобиле нашли ещё 40 граммов амфетамина, три таблетки MDMA и 8220 евро.

Учитывая, что у мужчины нет официального места работы, у полиции есть обоснованные подозрения, что найденные деньги получены преступным путём. Если их незаконное происхождение будет подтверждено, средства могут быть конфискованы в пользу государственного бюджета.

В отношении подозреваемого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

За торговлю наркотиками в составе группы и в крупном размере Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без неё, а также надзор службы пробации сроком до трёх лет.

Читайте нас также:
#полиция #криминал #преступность #конфискация #задержание #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зверь из сети преследовал самых слабых. Иконка видео
Изображение к статье: Полиция пока не выдвигает конкретных версий пожара в Крусткалны
Изображение к статье: С начала года не было ни одной попытки незаконного пересечения белорусско-латвийской границы
Изображение к статье: Власти немецкой столицы предприняли срочные меры. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: Так мы соседей не догоним...
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Кадр из трейлера
Культура &
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео