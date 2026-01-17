Государственная полиция (ГП) на этой неделе в рижском микрорайоне Плявниеки задержала ранее судимого мужчину и женщину по подозрению в незаконной торговле наркотическими и психотропными веществами в крупном объёме. При обыске у задержанного были обнаружены не только крупные партии наркотиков, но и свыше 160 000 евро наличными, сообщает ЛЕТА со ссылкой на ГП.

Работая в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, правоохранители вышли на 37-летнего мужчину (1986 года рождения), ранее судимого за торговлю наркотиками, и женщину 2002 года рождения. Они занимались продажей наркотиков в Риге. Оба были задержаны 13 января.

Во время задержания у мужчины при себе оказалось 11 таблеток MDMA. При обыске в подсобном помещении его съёмного дома в Плявниекиах полиция обнаружила 12 килограммов таблеток MDMA, 500 граммов амфетамина и 153 585 евро наличными. В его легковом автомобиле нашли ещё 40 граммов амфетамина, три таблетки MDMA и 8220 евро.

Учитывая, что у мужчины нет официального места работы, у полиции есть обоснованные подозрения, что найденные деньги получены преступным путём. Если их незаконное происхождение будет подтверждено, средства могут быть конфискованы в пользу государственного бюджета.

В отношении подозреваемого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

За торговлю наркотиками в составе группы и в крупном размере Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без неё, а также надзор службы пробации сроком до трёх лет.