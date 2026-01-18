Baltijas balss logotype
Как выявить по поведению человека, употребляющего мефедрон 1 1197

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оля из Москвы начала принимать мефедрон, когда ей было 15 лет. Максим –варщик мефедрона, он вел дневник, в котором описывал свой опыт.

Оля из Москвы начала принимать мефедрон, когда ей было 15 лет. Максим –варщик мефедрона, он вел дневник, в котором описывал свой опыт.

Крупные партии мефедрона можно синтезировать в небольшом помещении с хорошей вентиляцией.

Мефедрон – самый популярный наркотик в России, на него приходится треть от всего российского даркнет-рынка наркотиков. За последние пять лет количество наркоблогов – каналов в Telegram, где зависимые подростки рассказывают о своей жизни и употреблении, неуклонно растет. И основное употребление приходится именно на мефедрон.

Мефедрон выпускается в основном в форме белого, желтоватого, бежевого или коричневого кристаллического порошка, а также в виде таблеток различной формы, массы и цвета, капсул или изредка жидкости. В продаже доступны массы от одного до нескольких граммов, а также оптовые количества. Потребители могут вещество глотать (часто завернув в бумагу — «бомбочкой» (англ. bombing)), вдыхать через нос, вводить путём инъекций внутривенно (англ. slamming) и внутримышечно, использовать ректально или втирать в дёсны. Интраназальное употребление мефедрона часто связано с раздражением слизистой оболочки носа и неприятными болевыми ощущениями, что приводит многих потребителей к пероральному употреблению наркотика. Для курения мефедрон не пригоден.

Крупные партии мефедрона можно синтезировать в небольшом помещении с хорошей вентиляцией и оборудованием, доступным для покупки в интернете. Синтез мефедрона не требует высокой квалификации изготовителя, необходимы приблизительно такие же знания, как и для синтеза амфетаминов и МДМА. На данный момент мефедрон — это одно из самых доступных для синтеза психоактивных веществ в Росси

Мефедрон упоминается в песне и клипе российского музыканта Мукка «Девочка с каре», в ней поётся о девушке, использующей мефедрон в рекреационных целях и в конце концов гибнущей.

Пользователей с сильной мефедроновой зависимостью, согласно этому исследованию, характеризует:

выраженная аффективная насыщенность переживаний, торопливость и небрежность в ответах, снисходительное отношение к недостаткам своего характера. У них резко нарушен баланс между эгоцентрическими тенденциями и социально ориентированными намерениями, ослаблен самоконтроль. Активно-агрессивная позиция и субъективно-иррациональная мотивация, упрямство и непредсказуемость, максимализм в проявлении чувств и в высказываниях характеризует данных лиц.

Также для них характерно пренебрежение к общественным нормам поведения, отсутствие опоры на морально-нравственные традиции окружающей среды, соперничающий, авторитарный стиль межличностного общения, отрицание авторитетов и негативная установка на корригирующее влияние окружения; внешне обвиняющая реакция и проекция своей недоверчивости и враждебности на окружающих, а также отрицание трудностей и неадекватно завышенная самооценка; склонность к застреванию на негативном опыте с тенденцией к экстраполяции враждебных переживаний на большинство окружающих лиц. Наблюдается поспешность в принятии решений, в высказывании суждений; некритичность к своим промахам, возможные взрывные реакции и поиски справедливости могут приводить к акциям мстительности.

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го января

    Ну да, ну да, ВВС лучше всех знает про наркотики в России и совсем ничего не пишет про наркотики в Англии. "Чем кумушек считать-трудиться - не лучше ль на себя. кума, оборотиться?".

    21
    5

