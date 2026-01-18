Одной из дочерей он якобы назначал «лечение», включая прием лекарств и инъекции — без медицинских оснований.

Годы изоляции, вымышленные заболевания и страх перед внешним миром — так, по версии прокуратуры, 45–летний мужчина полностью подчинил себе семью в Бремене. Теперь ему предстоит суд: следствие считает, что с 2013 по 2019 год он удерживал сожительницу и ее дочерей в состоянии тотального психологического и физического контроля.

Процесс стартует 15 января 2026 года в Земельный суд Бремена. Мужчине предъявлено обвинение в жестоком обращении с зависимыми лицами. Речь идет не о единичных эпизодах, а о годах систематического подчинения — через изоляцию, обман и внушение постоянной опасности.

Согласно обвинительному заключению, он убеждал членов семьи, что:

-их якобы преследует наркомафия, и они находятся под программой защиты свидетелей;

-он сам работает в уголовной полиции и способен «обеспечить безопасность»;

-в тела членов семьи «имплантированы» микрочипы для слежки;

-позже он выдавал себя за врача.

Эти утверждения, по версии следствия, создавали замкнутую систему страха, в которой любой контакт с внешним миром казался смертельно опасным.

Инструмент власти

Особо тяжкими считаются обвинения, касающиеся дочерей. Прокуратура утверждает, что мужчина неоднократно запирал девочек в их комнатах на длительное время, запрещал физический контакт и разговоры, объясняя это мнимыми заразными или смертельными заболеваниями. Одной из дочерей он якобы назначал «лечение», включая прием лекарств и инъекции — без медицинских оснований.

Сожительницу, по данным следствия, он также держал в постоянном страхе. С помощью поддельных документов он внушал ей, что она перенесла сердечный приступ и страдает раком легких, после чего давал таблетки, капли и делал уколы. (Как и в любом уголовном процессе, до вынесения приговора действует презумпция невиновности.)

Почему такое может длиться годами

Подобные истории редко начинаются с открытого насилия. Ключевой механизм — создание альтернативной реальности, где обвиняемый становится единственным «источником правды». Когда жертв убеждают, что внешний мир опасен, а помощь извне — смертельный риск, изоляция начинает работать сама.

Контроль над информацией, телефоном, передвижением и контактами постепенно лишает людей ориентиров. Они перестают выходить на публику, обращаться к врачам, появляться в школах или учреждениях. Со стороны такие семьи могут просто «исчезнуть» — и именно поэтому подобные случаи часто остаются незамеченными годами.

Как будет проходить процесс

Основное слушание назначено на 15 января 2026 года, далее заседания запланированы на 22 января, 12, 19 и 24 февраля, а также на 4 и 6 марта. Оглашение решения ожидается в начале марта. Суд отдельно указал, что фото– и видеосъемка подсудимого допускается только в анонимной форме.

Широкий контекст: насилие без синяков

Дело рассматривается на фоне растущего внимания к проблеме домашнего насилия в Германии. Эксперты и власти все чаще подчеркивают: психологический контроль и изоляция могут быть не менее разрушительными, чем физические побои. По оценкам и прогнозам, именно такие «тихие» формы насилия остаются наиболее недооцененными — и потому самыми трудными для раннего выявления.

Поэтому данный процесс — не только о конкретных обвинениях, но и о том, как легко страх и ложь могут заменить человеку реальность. История из Бремена показывает: насилие не всегда кричит. Иногда оно годами говорит шепотом — и именно поэтому так долго остается безнаказанным.