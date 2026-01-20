Обычно полиции приходится останавливать легковые автомобили и мотоциклы за нарушения правил дорожного движения, но недавно в Бауске произошла куда более необычная погоня, сообщает передача Degpunktā (TV3). Один из местных жителей сообщил о краже квадроцикла — транспортное средство было объявлено в розыск, и вскоре его заметили, опасно мчащимся по улицам города.

Квадроцикл мчался по улицам Бауски, полиция гналась за ним. В конце года местные стали свидетелями этой нестандартной ситуации. Всё началось с телефонного звонка жителя города в полицию о краже транспортного средства. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов застали на месте хозяина и его гостей — оказалось, что два подвыпивших гостя угнали квадроцикл.

«На месте было установлено, что несколько человек совместно употребляли алкоголь. Все они были знакомы между собой. Двое из этой компании без разрешения взяли квадроцикл, принадлежащий хозяину, и отправились кататься по Бауске», - рассказал начальник участка Южземгальского управления полиции Раймонд Карлсонс.

Полиция начала розыск похитителей, и долго искать не пришлось — они были замечены прямо на улице Ригас. Увидев приближающийся патруль, пассажир решил спрыгнуть с квадроцикла, надеясь скрыться бегством. Но экипаж его быстро задержал. Тем временем водитель продолжил погоню по улицам города.

«Это вообще было безумие. Я открываю дверь — а тут полицейский фургон с мигалками. Видела трёх женщин в форме, одного арестовали и вели вниз по склону во двор. А второй — аккуратно на квадроцикле — проехал мимо моей машины и уехал», - рассказала местная жительница Лива, наблюдавшая за происходящим.

Для задержания квадроциклиста была привлечена ещё одна патрульная машина. Лива и другие местные жители наблюдали, как лихач ездил туда-сюда по улице. Погоня длилась около десяти минут — водитель не сдавался без сопротивления.

По данным полиции, во время попытки бегства квадроцикл целенаправленно несколько раз врезался в служебную машину.

Вскоре нарушителя удалось остановить, и транспортное средство было возвращено владельцу. Сам хозяин оказался немногословен.

Разговаривая с жителями улицы Ригас, становится ясно, что в этом районе хватает лихих квадроциклистов: «Пару дней назад тоже гоняли. Не в первый раз эти ребята ездят. Въехали в машину дочери. Был случай, что чуть меня не сбили».

Было ли это дело рук тех же нарушителей — неизвестно, но ясно одно: и водитель, и пассажир квадроцикла уже не раз попадали в поле зрения полиции за различные правонарушения. Обоим грозят наказания за попытку бегства от полиции, а водителю дополнительно — за угон, вождение в состоянии опьянения и повреждение служебного автомобиля полиции.

