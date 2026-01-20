Baltijas balss logotype
После громкого обыска дело тихо закрыли 1 3842

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.01.2026
LETA
Изображение к статье: После громкого обыска дело тихо закрыли
ФОТО: Unsplash

Более трех лет назад, в октябре 2022 года, Европейская прокуратура в сотрудничестве с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провела обыск в здании Ливанского самоуправления и в частном доме тогдашнего председателя Андриса Вайводса ("Для развития Латвии"), что широко освещалось в СМИ, пишет Latvijas Avīze.

Гораздо меньше внимания было уделено новости о том, что 9 января Европейская прокуратура приняла решение прекратить уголовное преследование по обвинению в мошенничестве при реализации проектов промышленных зон в Ливаны. Никаких уголовных преступлений в действиях бывшего председателя Вайводса обнаружено не было.

Следует напомнить, что в октябре прошлого года БПБК передало в Европейскую прокуратуру возбудить уголовный процесс против треъ лиц в Валкском самоуправлении о крупном мошенничестве в проекте создания производственной зоны. В ноябре прошлого года такое же дело было начато в Валмиерском крае. Политики предполагают, что эти дела могут закончиться так же, как и дело в Ливаны.

В социальных сетях лишь немногие отреагировали на решение Европейской прокуратуры о прекращении уголовного преследования в Ливанском крае, в том числе бывшие министры охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня и Юрис Пуце. Пуце написал в социальной сети "X", что прекращение уголовного преследования А. Вайводса является признаком того, что "очень странное появление уголовных дел против руководителей самоуправлений в 2022 и 2023 годах, когда они обвинялись в растрате денег в корыстных целях, постепенно уходит в никуда". Пуце предполагает, что дела председателя Валмиерской думы Яниса Байкса и председателя Валкской думы Вентса Арманда Крауклиса акже могут закончиться подобным образом. Бывший министр, ныне депутат Сейма Берзиня, написала: "Громкое заявление Европейской прокуратуры и последующие телевизионные репортажи закончились прекращением дела. Но кто компенсирует ущерб репутации и эмоциональное давление, которое испытал тогдашний мэр Ливаны Андрис Вайводс?"

#Латвия #мошенничество #коррупция #социальные сети #БПБК #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • EM
    Evgen Mel
    20-го января

    Громного??? Кто пишет это? Неучи?

    6
    1

