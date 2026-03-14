Первоначальный этап подачи заявок завершился в январе, однако из-за большого интереса была предоставлена возможность подать заявку ещё раз, уточняет ТВ3. Многих молодых людей мотивирует возможность позже учиться за счёт государства. Возникает вопрос — сможет ли государство обеспечивать это и в дальнейшем.

Сейчас молодые люди уже два с половиной месяца проходят Государственную службу обороны. У каждого были свои причины — кто-то записался, чтобы развить дисциплину, кто-то рассматривал возможность после службы учиться на оплачиваемом государством бюджетном месте.

Микус Лапиньш рассказывает, что подал заявку на службу вместе с тремя друзьями, чтобы бросить вызов друг другу:

"В основном я об этом не думал, но это также очень большой плюс. Нас также отвезли на выставку "Skola 2026", где мы могли рассмотреть эти варианты, посмотреть, что интересно, что нет. И есть несколько идей в голове. Постепенно, по мере того как идёт служба, появляется мысль… может быть, было бы неплохо остаться".

Александра Орбидана к службе подтолкнуло более прагматичное соображение — возможность после неё учиться за государственный счёт.

По его мнению, для многих молодых людей это один из главных факторов при решении идти на службу:

"Мне кажется, что самая большая мотивация для молодёжи — это возможность поступить в университет, а также, думаю, среди молодых людей есть положительное отношение к службе. Честно говоря, я записался, чтобы меня потом не призвали, а также была возможность, что после этого университет будет оплачен — и это был самый большой мотиватор".

Александр ранее изучал сельскохозяйственную инженерную науку, однако решил прервать обучение, чтобы поступить на службу.

"На самом деле ещё полгода назад я не думал, что сейчас буду здесь и буду служить в ГСО. До службы я уже начал учёбу, и, к сожалению, её пришлось немного приостановить, но теперь да — после службы продолжу учиться и также работать. Учёба будет оплачена — это тоже одна из причин, почему я здесь", — говорит военнослужащий Государственной службы обороны Алекс Диденко.

В среднем около 30% военнослужащих Государственной службы обороны после её завершения продолжают службу в Национальных вооружённых силах. Однако в последние призывы интерес к возможности оплачиваемого государством обучения после службы немного снизился, рассказывает директор департамента Государственной службы обороны Кристерс Граузе.

"Но это не отменяет того, что те, кто приходит на службу, действительно воспринимают это как существенное преимущество. Пока мы определённо придерживаемся плана — это очень важный элемент в контексте ГСО, поэтому, да, для всех добровольцев мы по-прежнему сохраняем это преимущество: они могут поступать в государственные университеты и колледжи. На данный момент в нашем ведомстве нет планов это менять", — говорит директор департамента Государственной службы обороны Министерства обороны Кристерс Граузе.

В следующем году в призывы Государственной службы обороны планируется набрать на 1220 военнослужащих больше, чем в этом году.