ЧП и криминал
Дата публикации: 20.01.2026
ФОТО: скриншот видео TV3

В воскресенье вечером жители Огре заметили автомобиль Volkswagen, врезавшийся в чужую собственность, снёсший забор и повредивший двор, сообщает передача Degpunktā (TV3). После этого водитель якобы включил аварийные огни и скрылся, не сообщив ни в полицию, ни владельцу участка.

Житель Огре Юрис вернулся домой вечером и сразу заметил сбитый забор и чужой Volkswagen, припаркованный на его участке с включённой аварийной сигнализацией. Мужчина вызвал полицию, а местные рассказали, что водитель просто ушёл с места происшествия.

Когда на следующий день команда Degpunktā приехала к Юрису, машина всё ещё «украшала» его двор. По словам мужчины, полиция пообещала забрать автомобиль в течение дня.

Дом Юриса находится на углу перекрёстка, где машины съезжаются с пяти направлений, часто с превышением скорости. Десятки лет он сталкивается с водителями, которые сносят его забор, разъезжают по клумбам и создают постоянные хлопоты.

До этой аварии последний случай произошёл 3 января — тогда один из водителей врезался в столб, забор и уехал. Но были и случаи похуже.

«Не в первый раз уже сюда влетают. Что-то нужно менять — вон липа стоит криво, раньше там был столб электросети. В советское время таких случаев было раз шесть–восемь», — рассказывает Юрис.

Счёт происшествиям он давно уже потерял, но предполагает, что их было около 20 — когда лихачи, часто в состоянии опьянения, врезались в его участок. Место это хорошо известно в Огре как потенциально опасное, однако на данный момент никаких планов по изменению организации движения здесь нет. Юрис лишь разводит руками и говорит, что уже привык — и он сам, и даже домашний питомец с годами всё спокойнее реагируют на агрессивных водителей.

Государственная полиция установила личность виновного водителя — ему грозят штрафы за причинение ДТП и оставление места происшествия. А Юрису снова предстоят ремонтные работы и надежда, что во двор в ближайшее время не въедет очередной незваный гость.

TV3

#полиция
Видео