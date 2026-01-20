Baltijas balss logotype
В Кенгарагсе водитель без прав попытался скрыться от полиции 0 1040

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV

8 января сотрудники Муниципальной полиции Риги получили информацию о транспортном средстве марки Volvo, за рулём которого, возможно, находится лицо без действующего водительского удостоверения.

Патрулируя в окрестностях Кенгарагса, стражи порядка заметили указанный автомобиль и через громкоговоритель несколько раз потребовали остановиться. Водитель проигнорировал приказы.

В конечном итоге, перегородив дорогу служебным автомобилем, полицейским удалось остановить машину. Во время беседы с находившимися в салоне лицами водитель признался, что у него нет прав, и внезапно начал бегство. Муниципальные полицейские незамедлительно начали погоню — автомобиль въехал во дворы многоквартирных домов.

Через некоторое время водитель резко остановился и, выбежав из машины, вместе с пассажиром попытался убежать. В ходе прочёсывания окрестностей полицейским удалось задержать пассажира, который прятался во дворе одного из домов. При обыске у него в кармане был найден пакет с белым порошкообразным веществом.

Дальнейшие процессуальные действия на месте происшествия осуществляли сотрудники Государственной полиции. Позже удалось также установить личность и привлечь к ответственности водителя автомобиля.

#полиция #преступность #безопасность #наркотики #арест
