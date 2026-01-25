Baltijas balss logotype
В РФ установлен рекорд пожизненных приговоров 0 1672

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каторжане помещаются в суровые, нечеловеческие условия.

Каторжане помещаются в суровые, нечеловеческие условия.

Теперь такой срок можно получить и за государственную измену.

С января по декабрь 2025 года российские суды приговорили к пожизненному заключению 100 человек, сообщают СМИ со ссылкой на данные Верховного суда РФ. Этот показатель за неполный год, который почти в два раза выше значения за весь 2022-й, стал историческим рекордом по крайней мере за двадцать лет. В 2005 году (как и в 2012-м) число таких вердиктов составляло 84, следует из судебной статистики.

В 2020 году суды РФ вынесли 66 пожизненных приговоров, в 2021-м — 47, в 2022-м — 58, в 2023-м — 78, а в 2024-м — 79. Совокупное число таких решений судов за 2005–2025 годы составило 1 416. В ВС РФ не уточнили, по каким конкретно статьям в 2025 году назначалось лишение свободы, однако за последние годы на фоне войны в Украине пожизненный срок стали давать по ряду новых статей УК РФ, включая госизмену, организацию диверсии и теракта или вовлечение в совершение последнего.

Пожизненное лишение свободы в России сейчас является самым жестким видом наказания, если не считать смертную казнь, на которую в 1997 году был наложен мораторий.

Ранее ресурс «Если быть точным» на основе данных Судебного департамента при ВС подсчитывал, что за первые шесть месяцев 2025 года власти приговорил к пожизненному 54 человека. То есть за следующие пять месяцев этот вид наказания применили как минимум к 46 россиянам.

Доля пожизненных приговоров среди всех судебных вердиктов в первом полугодии составила 0,025%, что стало максимумом за всю историю наблюдений начиная с 2005 года, отмечали аналитики.

В первом полугодии 2025-го 54% приговоренных к пожизненному заключению совершали убийство при отягчающих обстоятельствах (в 2021-м значение составляло 83%). Также заметно увеличился процент дел по статьям о преступлениях против общественной безопасности (ст. 205–227 УК РФ) — за это приговорили почти треть всех осужденных на пожизненное.

В России пожизненное лишение свободы назначается за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь (убийства, терроризм, геноцид), здоровье населения (наркоторговля в особо крупных размерах), общественную безопасность (терроризм), основы конституционного строя, а также преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это наказание применяется, когда смертная казнь не назначается (например, для женщин, несовершеннолетних или мужчин старше 65 лет), а также за ряд преступлений, связанных с терроризмом (организация, руководство, финансирование).

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
